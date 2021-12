TEK MI SLEDE REZOVI I BORBA! Voditeljka progovorila o RAZVODU sa SUZAMA u očima: To je moj najveći PAD U ŽIVOTU

Voditeljka kviza "Slagalica" Marija Veljković prethodnih pet meseci se nije oglašavala povodom pisanja medija o razvodu.

Kako se navodilo, ona je okončala brak sa Milanom Milanovićem.

Marija je na svom kanalu objavila video snimak u kom je prokomentarisala celu 2021. godinu, pa se osvrnula na teške trenutke koje joj je donela. Nije krila suze u očima, pa je tako bilo jasno koliko joj je zapravo bilo teško da podnese sve što joj se desilo. Međutim, pored manje lepih dešavanja, Marija se tokom ove i dosta puta radovala.

foto: Pritnscreen

- Ovo je godina kada mi se desio najveći uspon i najveći pad u životu. I to je isti događaj, sigurna sam da znate o čemu pričam. Ne bih mnogo pričala o tome, samo bih navela da mi tek predstoji borba, tek slede rezovi, ali ja moram da ima snage za sve to - iskreno je rekla Marija sa suzama u očima i naglasila da su joj deca najveći smisao života i da zbog njih želi i ima snage da se bori.

- Ja sam konačno u ovoj godini progovorila, zauzela se za sebe, rekla svoje mišljenje, rekla i stala iza toga. Ono što je moj savet svima na ovu temu jeste da ne dozvolite drugima da stavljaju sebe ispred vas. Dakle, cenite sebe, cenite to što jeste svoju posebnost. I nemojte da vam neko kaže da nešto ne možete i da niste sposobni. To vam priča osoba kojoj je to govoreno godinama. Borite se za sebe - zaključila je Marija.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:26 NAKON RASULA, MILJANA SREĆNA U ZAGRLJAJU SINA! Kulićeva posle loma u Zadruzi i boravka na KLINICI, stigla u svoj dom! (VIDEO)