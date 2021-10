PRIČALO SE DA JE VODITELJKA SLAGALICE PODNELA PAPIRE ZA RAZVOD: Evo kako je Veljkovićeva reagovala na pitanje o krahu svog BRAKA!

Voditeljka Marija Veljković majka je troje dece Đurađa, Rose i Neve i kako kaže pokušava da balansira između poslovnih i privatnih obaveza. Naglašava da ne postoji “čaroban štampić”, ali da ima dane kada sve uspeva i one kada joj ništa ne ide od ruke.

foto: Zorana Jevtić

- Ako očekujete da vam kažem šta je recept za uspešno roditeljstvo odmah ću vas razočarati i reći da to ne postoji. Kao prvo ni jedna od nas žena koje smo mame ne može da u istom danu bude savršena majka, savršena žena od karijere, savršena supruga i sređena do kraja. Nekako mora život da vam se podeli po prioritetima. A naravno da je prioritet kada dobijemo decu, majčinstvo. Ali mislim da je zbog brzine života mnogo izazova pred nama. Normalno je da se svaka od nas nekada oseća: “E, danas nisam uspela”. To je potpuno normalno. Glupo bi bilo da se promoviše savršenost u smislu: “E, ja sam danas sve uspela”. Ne, niko ne može u jednom danu sve da uspe - kaže Marija Veljković.

Na pitanje koliko su očevi bitni za odgajanje deteta, Marija je poručila:

- Znate šta? Ja to nosim iz moje porodice. Otac moje dece je uključen i to je najnormlanija stvar. Meni je moj otac prao pelene kada sam bila mala. Da li ima prirodnije stvari od toga? - kaže voditeljka te dodaje:

- Očevi su pod stresom kao majke. Ne mogu da generalizujem, zavisi od porodice do porodice da li su očevi jednako uključeni kao majke. Ali mislim da svako treba da pruži svoj maksimum.

Iako se pisalo da je Marija predala papire za razvod od supruga Milana Milovanovića, lepa voditeljka, tu temu uspešno izbegava, te o njoj ne želi ni reč da kaže.

- Ne želim da komentarišem nikakva pisanja o razvodu - rekla je Marija, koja je pored dece, trenutno skoncentrisana na posao i obaveze koje ima.

foto: Nemanja Nikolić

- Počela sam da treniram svoje vreme. Odem da uradim nešto bez dece, a onda me ta griža savesti jede - gde su i šta rade? Ako ste odvojili petnaest minuta za sebe, neka to bude vaše vreme. Ne razmišljate gde su, meni to teško ide, ali zato treniram. Najbolja majka je zadovoljna majka. Najbolja majka je srećna majka. Kakav primer vi dajete deci ako ste nervozni i ako se niste dovoljno posvetili sebi? Ili ako na poslu niste dali svoj maksimum, te donesete kući posao. Ako sam danas dvanaest sati na snimanju, okej doći ću kući, zagrliti ih. Onda tog dana neće biti vaspitanja, već samo emocije. Danas sam toliko tu, a oni mentalno znaju da sam uz njih - rekla je Marija.

Na društvenim mrežama Marija često obavljuje fotografije iz privatnog života, ali i sa snimanja emisije “Slagalica”.

- Poželela sam da me ljudi upoznaju van televizijskog sveta i toga što vodim najgledaniju emisiju na našim prostorima. To što radim na TV jeste moj svet. Ali i društvene mreže su moj svet. Kroz svoj profil želim da prenesem da je sa jedne strane moguće biti majka troje dece, imati psa i imati karijeru. A sa druge strane da niko nije savršen. Želela sam da pokažem da i mi sa televizije takođe imamo isto teške trenutke kao svi ljudi. I tv lica su ljudi od krvi i mesa, a ne samo tamo neki koji čitaju pitanja - rekla je Veljkovićeva.

Kurir.rs/S.M./Blic

Bonus video:

00:59 MARIJA PETRONIJEVIĆ POKAZALA TRUDNIČKI STOMAK: Evo kako izgleda u 8. MESECU, glumica NE ODUSTAJE od poslova u svom selu! (VIDEO)