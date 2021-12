LUKSUZNO LETOVANJE USRED ZIME: Filip Čukanović otišao 6.500 km od SRBIJE, evo ko mu je pravio društvo: PRESKUPO? To je mit!

Voditelj Filip Čukanović nakon nekoliko meseci konstantnog rada odlučio je da spakuje kofere i u pratnji prijatelja otputuje na Sejšele. Iako u našoj zemlji vlada mnogo mitova za ovu tropsku destinaciju, Filip je otkrio kako iz njegove perspektive izgleda ovo rajsko ostrvo kako ga neki nazivaju:

- Fenomenalna je priroda, netaknuta. Sami smo na plaži, kao da smo iznajmili čitav rizort samo za nas, što naravno nismo. Prelepo je za odmor. Ovde nema klubova, kafana i bančenja tog tipa, nego ste fokusirani na plažu. Mrak pada oko 18 časova, ustajemo u 8 ujutru. Obilazili smo sva najlepša ostrva, a tu je i plaža koja je u top deset najlepših u svetu, zove se Anse Lazio, to zaista vredi videti. Besak je beo, a more nestvarno plavo. Kao što sam napisao u jednoj svojoj objavi, pedeset nijansi plave i zelene - u dahu je ispričao urednik i voditelj jutarnjeg programa “Prve” za Blic, a potom objasnio proceduru za ulazak u zemlju:

- Potreban je negativan PRC test, potvrda o vakcinaciji nije neophodna, ali postoji formular koji se nalazi na njihovom sajtu Ministarstva i obavezan je. Savetujem svima koji budu putovali da precizno popune formular, jer zaista proveravaju. To bi bilo idealno da se uradi devet sati pre puta. Potrebno je i Covid osiguranje - objašnjava Čukanović.

Postoji jedan razlog zbog kojeg se on odlučio da pređe više od 6500 kilometara kako bi posetio ovu zemlju.

- Ni moji prijatelji, a ni ja nismo nikada bili na Sejšelima. Bili smo u Dubaiu koji je najbliža tropska destinacija. Veoma su dobre avio konekcije i relativno brzo se stigne. Pet sati do Dohe, tamo tri sata pauze, onda još pet sati do Sejšela. Uglavom se putuje noću. Zaista je izbor fenomenalan. Sada je kraj sezone, ovde je najbolji termin od maja do decembra, jer sve pre toga pada kiša - priča Filip i dodaje da nije video životinje od kojih zna da mu se sledi krv u žilama.

- Nisam se uplašio tokom šetnji koje smo imali kroz prašume, jer na primer nisam video zmije od kojih imam urođeni strah. Videli smo ovde narandžaste vrapce što je veoma interesantno, kao i razne vrste kornjača odnosno džinovskih koje su najveće na svetu. Priroda je kao iz bajke. Ima mnogo vrabaca kojih, na primer, nema u Beogradu, nažalost kao da su istrebljeni. Ovde ih ima na svakom koraku, doćiće i ješće iz vašeg tanjira, što je ovde normlano. Mit da je ovo ostrvo preskupo je zaista nevažeći, jer taj novac koji date za ovu prirodu apsolutno vredi svakog dinara. Ovde je omiljeno piće rum i meštani ga mešaju u sve. Piju ga od jutra do večeri.

