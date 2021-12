STOJA SRPSKA KRIS DŽENER! Pevačica pukla 100.000 €, bila 9 i po sati u VEŠTAČKOJ KOMI: Ovo sam uradila da bih bila DOBRA RIBA!

Pevačica Stojanka Novaković Stoja iznenadila je sve novim izgledom, za koji se pobrinuo turski estetski hirurg, koga je letos posetila na klinici u Istanbulu.

- Ja sam uvek nova, ovo sam sve uradila da bih bila riba. Ići ću ponovo da radim nešto kad mi se ćefne, samo da sam zdrava, rekla je Stoja svojevremeno.

Stoja Novaković uradila je ono što je najavila. Ona je drastično promenila svoj izgled, i to zahvaljujući jednom turskom estetskom hirurgu, zbog koga je išla u Istanbul.

Čim je folkerka predstavila svoj novi izgled na snimanju Pinkovog novogodišnjeg programa, na društvenim mrežama su počeli sa šaljivim komentarima na njen račun, pa su je već prozvali srpskom Kris Džener.

Bilo je i onih koji smatraju da sad podseća na Patriciju Guči. Iako se mesecima nagađalo da li će zaista otići u Tursku da promeni lični opis, Stoja je sada progovorila o novim estetskim zahvatima koje je izvršila.

- To je poznato kod mene! Kad se menjam, menjam sve! Letos sam obećala da ću smršati i napraviti nešto novo. Pokušala sam i uspelo mi je, baš sam zadovoljna. U Turskoj na liposukciji sam dosta smršala, tamo sam provela 10 dana i posle još dva meseca oporavka. Još uvek me boli, bila sam nepokretna tri, četiri dana, sreća što je moj drug išao sa mnom. Bilo je baš teško, ali se nisam plašila. Gledali su me tamo kao svetsku zvezdu - ispričala je Stoja za Kurir.

Dosta se spekulisalo i o svoti od preko 100.000 evra koju je dala za novo lice, ali ona nije htela da priča detaljnije na tu temu.

- Bila sam devet i po sati u veštačkoj komi. Ne bih o cifri, ali tu je negde. Kad kažeš Turska, svi znaju da nije baš jeftino i jednostavno, ali ja sam prezadovoljna. Ove praznične dane uglavnom provodim radno. Imamo malo više posla pred Novu godinu, snimanja i sve to - dodala je Stoja.

Sa svojom novom kratkom frizurom i oblikom lica mnogi su prokomentarisali da je gotovo identična majci Kim Kardašijan - Kris Džener.

- Nikad nisam bila s kratkom kosom od kada sam se pojavila, ovo je premijera. Ja sam uvek nova, ovo sam sve uradila da bih bila riba. Uvek ću ići da radim nešto kad mi se ćefne, samo da sam zdrava. Sad treniram, zdravo se hranim, pijem samo čajeve - završila je Stoja.

