NIKO NIJE PRIMETIO KROZ ŠTA SU PROLAZILI PRE RAZVODA Jovana zaplakala dok je Sale pevao, a onda se on okrenu ka njoj i pokazao...

Razvod pevača Aleksandra Cvetkovića, frontmena grupe “Tropiko benda” i pevačice Jovane Pajić posle deset godina braka šokirao je javnost.

Prva se o razvodu oglasila Jovana koja je potvrdila saznanja medija, zamoliviši sve da poštuju njihovu privatnost, kao i da su Sale i ona ostali u dobrim odnosima i da će se zajednički boriti za što bolji život njihove dece.

Kako su mediji pisali, par je pokušao da spase svoj brak i išli su na senase kod bračnog savetnika, ali Jovana je presekla da želi razvod. U trenutku kada je javnost obavestila o krahu braka, pevačica se sa ćerkama već odavno iselila iz porodičnog stana.

I njihovi susedi govorili su da su Saša i Jovana uvek delovali kao skladan par, brinuli o ćerkicama i izgledali srećno. Niko nije mogao da primeti da se nešto dešava između njih.

Međutim, snimak iz jedne emisije pokazuje da je par još prošle godine prolazio kroz bolne trenutke. Jovana i Sale gostovali su zajedno, a dok je on pevao pesmu "Ako ti je do mene", Jovana je sve vreme bila tužna, a u jednom trenutku pustila je i suzu.

Aleksandar se u trenutku, dok je pevao stihove "Kažem, nisam s njom, zar da se kunem ponovo", okrenuo prema Jovani i prekstio.

Refren poesme: "Ako ti je do mene, ne daj da me promene, da me protiv tebe život okrene. Uzmi ili ostavi, voli il' zaboravi, pa neka se duša s telom pozdravi"!

