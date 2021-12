NE DAO BOG KAKVE KOMŠIJE IMA SALE TROPIKO! Znaju mu svaki korak: Ponaša se kao momak, KOMBINACIJE svaku veče... A to nije sve

Domaću javnost prošle nedelje je iznenadila vest da se posle deset godina braka razvode Jovana Pajić i Sale Cvetković, međutim, ako je suditi po njihovim komšijama, tu mesta senzaciji nema.

Kako tvrde, pevač se u poslednje navodno vreme ponaša kao momak, dok je “Zvezda Granda” posvećena deci i porodici, piše Svet.

foto: Nikola Anđić

“U početku su stvarno važili za skladan par. Lepi, srećni, nasmejani, porodični. Što se kaže, porodica za primer. Međutim, on se u međuvremenu promenio, nekako je izgledao i ponašao se kao momak, ako me razumete. Nismo se iznenadili kad smo čuli da se razvode. Joka je sa decom otišla kod svojih, ako sam dobro razumela, dok je on ostao u zajedničkom stanu. Često viđamo neke cice da dolaze, čuje se povremeno i buka. Da li prave žurke, šta li rade ne znam, svaku noć neke druge. Možda su mu te devojke drugarice, možda kombinacije, samo oni znaju kad se zatvore u ta četiri zida šta rade. Pričaju za njega da je švaler, voli žene, mada meni tako ne izgleda. Dobro sad, šta ga briga, opet je slobodan, ali greota je zbog one dobre devojke da je sve propalo", zaključuje komšinica za Svet.

Sa druge strane, o razlozima razvoda ovog nekada idiličnog braka malo se zna.

Podsetimo, Sale Tropiko oglasio se za Kurir i rekao da je razvod njihova zajednička odluka.

"Kao što je i Jovana rekla, tačno je i apsolutno nema mesta nikakvom senzacionalističkom pristupu, jer je cela ova priča i odluka samo naša, kao što je bio i naš brak od samog početka. U skladu sa pomenutim, zbog mira i normalnog odrastanja naše dece, u kome ćemo podjednako učestvovati i ubuduće, ovo će biti moja jedina izjava na ovu temu. Hvala na razumevanju", rekao je pevač za Kurir.

foto: Paparaco lov, Damir Dervišagić

kurir.rs/svet

