TAKI VELIKI ZAVODNIK! Bio sam sa pola učesnica Zadruge, ali sam DŽENTLMEN, nisam kao ČORBA!

Radomir Mariković Taki, otac Maje Marinković, u velikom intervjuu za Kurir prizao je da je spavao sa pola učesnica Zadruge ali je za sebe rekao da je džentlmen i da neće kao Milan Janković Čorba da iznosi detalje tih odnosa u javnost.

On smatra da je Majin bivši momak pozvan u rijaliti samo zbog nje. Ćerkinu vezu sa Carem nije želeo da komentariše jer kako i sam kaže, svaki komentar bi pao u vodu jer se njih dvoje pomire posle pola sata.

Od Majinog ulaska se mnogo očekivalo, da li mislite da se u ovoj sezoni degradirala?

- Ceo njen odnos sa Carem trebalo je drugačije da se odvija. Mi smo do kapije pričali jednu priču, a ona je uradila nešto potpuno drugačije. Stanija, Aleksandra i ja smo je savetovali da ide polako i ona je do Nove godine trebalo to da pusti da se sami pokažu, da sve bude spontano. Međutim, ona je celu situaciju u "Zadruzi" za pet sati, od kako je ušla, okrenula u svoju korist.

Šta mislite o Majinoj vezi sa Filipom Carem?

- To je mnogo nezahvalno za komentarisanje. Mogu sada bilo šta da kažem, što stvarno u nekom trenutku mislim, ali njih dvoje se posle pola sata ljube. Više ne znam ni zbog čega ona to sve dozvoljava sebi i radi, ali ja se u njene izbore ne mešam. Ono što znam jeste da ona Cara stvarno voli, to je i više od ljubavi, to je opsesija. Bilo šta ružno što bih rekao, bilo bi glupo jer se oni na kraju pomire.

Kakav je bio njihov odnos pre "Zadruge 5"?

- Odličan. Car je više puta govorio da mu je žao što nije ispao fer prema Maji, da je jedino ona bila tu za njega kada mu je bilo teško, da on nju nije ispoštovao. To je istina! Car je izašao iz prethodnog rijalitija bez dinara i tražio je Maji da mu pozajmi 2.500 evra. Pošto je i ona prethodne sezone zbog kazni i svega izašla bez para, došla je kod mene i tražila mi te pare za njega. Naravno da sam joj dao, on je to posle nekog vremena vratio.

Kakvo je vaše mišljenje o Čorbi?

- Maja je za tog dečka rekla sve najlepše. On je sada ušao u "Zadrugu" preko Maje Marinković, stalno ga je spominjala. On nije ispao džentlmen, a nije ni bio korektan prema njoj. To što je bilo između njih, da on onako govori i iznosi, priča da ga je Maja uhodila. To je baš, onako, degutantno i nije kavaljerski. Vi ste po prepiskama koje sam ja objavio videli da je taj Čorba zapravo nju jurio. Nikada ne bih govorio stvari koje je on rekao, ja sam džentlmen. Bio sam sa pola kuće tamo, pa nisam to objavio i imenovao ih.

Kako ste se osećali dok je Maja plaklala i pričala sa Janjušem?

- Njega više ne komentarišem, ne vidim čak ni da je u rijalitiju. Bez Maje, on je u "Zadruzi" nebitan lik.

Zbog čega joj niste dali novac za abortus, da li vam je žao što je to uradila?

- To je jedna jako bolna tema. Naravno da bih joj dao novac, ali ona ga od mene nije tražila. Njoj je valjda bilo glupo meni to kaže, ne znam. Svako od nas želi da se ostvari u ulozi deke, ali Maja je mlada, ima vremena da postane majka. Ima tek 24 godine, pred njom je život i karijera. Trebalo bi ceo život da gajimo dete, ili unuče, nekoga koga očima ne možemo da gledamo. To je mnogo teško, opasne su to stvari koje nisu za komentarisanje. Jedva čekam da Maja nađe čoveka svog života i da sa njim ima puno dece.

Kako komentarišete Dalilin i Dejanov odnos?

- Znao sam da će se oni pomiriti. Cela ta priča bila je dogovorena, samo se Dalila malo zaigrala pa se stvarno zaljubila. Oni već funkcionišu kao i pre, krenuli su sa tim napadima na druge. Njih dvoje izlaze kao par iz "Zadruge", nju su malo zanela svetla velikog grada.

Da li se plašite za Maju zbog njene histerije i sklonosti samopovređivanju?

- Pre nego što je ušla u rijaliti ja sam njoj rekao da ovoga puta pazi šta radi i da ne sme sebe da dovodi u takve situacije. Nekoliko puta sam je vodio i na razgovore kod psihologa i psihijatara. Nisam želeo da je vodim kod ljudi koji su njeni fanovi, išli smo kod više različitih stručnjaka. Niko od njih nije rekao Maji ono što ona želi ili bi volela da čuje, ali ja kao otac sam morao to da uradim.

