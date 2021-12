ČORBIN DRUG RAZVEZAO JEZIK: Milan će oteti Maju od Cara i sa njom će imati DETE! Mnogi će se zaprepastiti kad čuju celu PRIČU

Reper Milan Janković Čorba izazvao je pažnju javnosti kada je ušao u rijaliti "Zadruga".

Njegov buran odnos sa Majom Marinković ponovo je pokrenuo lavinu komentara, a kako ističe Čorbin drug za Super TV, Janković do kraja rijalitija planira da napravi Maji dete.

- Čorba je nikad sigurniji u svoju igru u rijalitiju. Iako je istakao da sa Majom ne želi da ima bilo šta, verujte da je priča potpuno drugačija. On je spreman da Maju preotme od Filipa Cara i to će se ubrzo i desiti - priča Milanov drug Dejan i dodaje:

- Između ostalog rekao je i da će sa Majom imati intimne odnose. Poverio mi se da će ona biti njegova i da je spreman da joj napravi dete. On će se svim silama potruditi da mu Marinkovićeva rodi naslednika, a siguran je da ona ne koristi pilule za kontracepciju pa će je lako ubediti.

Na pitanje kako je moguće da to reper uradi, jer je često isticao da sa Majom ne želi da stupa u kontakt, njegov prijatelj ističe:

- Čorba ko Čorba. On nije ni svestan šta u javnosti priča. Da se odmah razumemo, Maja je njegov tip devojke. On voli crnke, zgodne, atraktivne, to je ono što njega privlači. Jednostavno, povredila je neka njegova osećanja o kojima još ne želi javno da govori. Tek kada se otvore karte i kada iznesu sve što znaju jedno o drugom, javnost će biti upućena u čitavu priču. Za sada samo neka nastavi ovako kako je počeo u rijalitiju. Narod ga voli i podržava. Porodica je uz njega, iako ne bi voleli da im Marinkovićeva bude snajka, ali svesni su da oni ne mogu da biraju. Kako Čorba odluči, tako će biti. On najbolje zna koja je devojka za njega i sa kojom će moći da provede ostatak života.

Milanov prijatelj otkriva da Majin otac, Radomir Marinković Taki, ne priča sa Čorbom.

- Njih dvojica nisu u dobrim odnosima, ali ako ćemo iskreno koji bivši Majin momak odgovara Takiju? Ja ću odmah da vam kažem, nijedan. Nije voleo ni Januša, a kamoli Čorbu. On misli da svaki muškarac ružno postupa prema njegovoj ćerki, a ne vidi kako se Maja ponaša. Udara momke, štipa ih, pravi im lom od života.

Čorbin drug kaže da su se on i njegova bivša devojka Teodora Bilanović rastali na grub način.

- Čorba i Teodora su se rastali u svađi. Istina je potpuno drugačija od one koju je Čorba ispričao, međutim o tome neću govoriti dok on ne odluči da sve iznese u javnost. Mnogi će se zaprepastiti kada čuju na koji način ga je Teodora ponizila i zbog čega je nastala svađa.

