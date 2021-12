NISAM PLANIRAO DA SE ŽENIM: Zvezda Granda progovorila o BRAKU! Dobio bebu u 2021!

Finalista takmičenja "Zvezde Granda" Nemanja Petrović u 2021. godini postao je otac.

Samo 13 dana pred veliko finale, njegova supruga Daca na svet je donela devojčicu Katju, a ponosni tata je pukom srećom tada bio uz nju, priča u Grand magazinu.

- Bio sam u pripremama za finale i kako sam bio na relaciji Beograd Podgorica, srećom sam se za vreme porođaja zadesio tamo. Teško mi je pala odvojenost od njih kada sam nakon finala bio u Beogradu još desetak dana, ali kada sam se vratio kući sve je bilo kako treba - kaže Nemanja, finalista muzičkog takmičenja.

Nekada su se godine u kojima je Petrović sada smatrale kao već pozne za brak i decu, a danas se granica pomerila, te je po standradima on zapravo mlad za takav korak.

- Nisam planirao da se ženim, to se nekako desilo spontano. Bili smo u vezi 3 godine i samo sam odlučio da je verim. Posle je usledilo venčanje i sve ostalo - ispričao je pevač pa otkrio kako je izgledao taj čin veridbe.

- Bio sam ubedljiv i upečatljiv (smeh). Nisam mnogo detaljisao, kupio sam prsten i odradio to u kućnoj varijanti. To je moj stil - rekao je on.

