NAŠ PRVI SUSRET BIO JE SUDBINSKI! Suzana nikad emotivnije o Saši Popoviću, zbog JEDNOG poteza zavoleo je za sva vremena

Pevačica Suzana Jovanović je posle dugih 11 godina minulog leta objavila devet novih pesama, i to u jednom danu.

Bez obzira što je njen muž godinama unazad zaslužan za karijere mnogih drugih izvođača, Suzana to nikad nije koristila. Njena karijera nije instant, nije obeležena skandalima, već samo kvalitetom, glasom i osmehom.

- To je od osobe do osobe, ja zaista stojim iza svojih reči da ni u ono vreme kada je bilo manje pevača nismo služili skandalima i tračevima. Nije nam to bilo potrebno već samo dobra pesma. Danas je dovoljno da napravite neku frku i haos i na svim naslovnim stranama ste. Brzo takva popularnost prolazi, to je instant karijera. Moja karijera traje već 30 godina i pesme mi se i dan danas pevaju. Uvek sam pristojna i nasmejana, moj suprug je sam rekao da me je zbog toga zavoleo - rekla je Suzana u Jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Suzana i Saša Popović su od 1988. godine u skladnom braku. Pevačica kaže da je njihov susret bio sudbinski.

- Sale ima tu dečačku energiju i zato i vodi Zvezde Granda i zbog toga ga deca i vole. Evo Ceca koja je bila umerena sad se i ona otkačila. U Grandu vas ponese ta pozitivna dečačka energija. Znam da moj Saša ništa ne prepušta slučaju, on na svu decu gleda kao na svoju. Pre svega im pruža roditeljske savete. Grand se trudi da ih izvede na pravi put, a kasnije šta urade sa time to je faktor sreće. Saša i ja smo se negde sa energijama jako poklopili, sudbinski smo bili predodređeni da se nađemo. Uvek mi kaže, što se nismo ranije sreli. Kad se dvoje ljudi nađu i vole se, nikada nije kasno. Kad postoji jaka ljubav, ništa je neće rasturiti - ispričala je Suzana.

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

07:10 OVA POZNATA PEVAČICA JE TREBALO DA OŽIVI GLAS SILVANE U TOMI Smršala čak 20 kila, a igrom slučaja pesme otpevala Suzana Branković