OVO JE SUPRUGA BOBANA RAJOVIĆA! Nikada se ne pojavljuje u javnosti, a pevač za svoj 50. rođendan pokazao kakva je LEPOTICA! (FOTO)

Pevač Boban Rajović već dvadest godina je na javnoj sceni, a njegova se krije od očiju javnosti i ne odlašava se za medije.

Pevač je ovoga puta imao poseban razlog te je podelio zajedničko fotografiju sa suprugom Draganom, ćerkama Anđelom, Ivanom i sinom Andrijom.

Naime, razlog je njegov jubilarni 50. rođendan, koji je proslavio u krugu najbližih, bez ikakve senzacije.

- Dokle god godine ne brojiš, nije kasno za nove početke. Srećan meni ovaj rođendan! Verujte mi, isti je kao onaj pre 20 i 10 godina. Sve to ide iz glave, šta želiš i ne želiš. Ne možeš jedino sudbinu pobediti, ali ako radiš ono što želiš, onda nema razloga za kajanje. Sam si izabrao. Zato, kada bih vratio život unazad, radio bih sve isto. Bio bih možda još malo luđi! Opet bih pustio određene ljude da me prevare, jer to je nekada jedini način da prođeš dalje. A ti ljudi koji misle da su me prevarili, ne znaju da su oni prevareni, jer sam ja dobio to što želim. Uvek - napisao je Boban i dodao:

- Svi oni koji su mi nešto pomogli kroz život nemaju razloga da se kaju, jer znam da ću vratiti i više nego što treba, prije ili kasnije. Sve dok vjerujete u sebe i u ono što radite, sve dok to radite časno i pošteno, ne sjekirajte se. Može samo jedna prepreka da bude u životu, a to je sudbina i to je Bog. Protiv toga se ne može. Ali, zato, dok si tu, na ovozemaljskom svetu, radi, veruj, ne laži, ne varaj, praštaj i uživaj u svakom datom momentu, jer vreme vratiti ne možeš. Ja godine ne brojim, ali osećam da je vreme za novo poglavlje u životu i za neke druge stvari. Ne žalim ni za jednom sekundom što sam do sada radio.

- Bogatstvo nije u novcu, definitivno. Bogatstvo je u vremenu u kom si živio i na koji način si živio. Bogatstvo je u trenucima provedenim sa ljudima koje voliš, u putovanjima, u iskušenjima, u izazovima, u porodici. U životu bukvalno možeš sve, samo ako to zaista želiš. Kada sve ovo sagledam shvatim da sam u stvari mnogo bogat čovjek. Neka vam najveća ulaganja budu u porodicu i prijatelje. Neka je meni srećan rođendan, a svima vama koji čitate želim da se nadograđujete i nadam se da možete da izvučete neku pouku iz ovoga, a ja odoh dalje da stvaram vjerujem i volim i praštam, poručio je pevač ispod zajedničke porodične fotografije.

