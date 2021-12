BOBAN RAJOVIĆ OTVORIO DUŠU! Ne krije koliko je ponosan na svoju porodicu i brata koji se kandidovao na izborima, u jedno je UBEĐEN

Pevač Boban Rajović ponosan je na svoju porodicu i sve ono što su zajedno postigli.

Njegov sin Andrija je na pravom putu da postane uspešan fudbaler, a pevač kaže za "24.sedam" da mu je najveća želja da ga naslednik nadmaši i napravi uspeh kakav on nije.

- Ako kažem da je najbolji fudbaler na svetu, biće zato što je moj sin. Ne mogu reći da to ne radi dobro, jer daje sve od sebe da tako bude. Karijera mu je za njegove godine vrlo uspešna. Igra trenutno u najboljoj bosanskoj ligi, a ranije je bio u najboljoj srpskoj ligi. Probao je mnogo toga u svojoj karijeri. Ima najjaču glavu na Balkanu, definitivno. Kad kažem najjaču, mislim na disciplinu, posvećenost treninzima i utakmicama. Verujem u njega i siguran sam da će napraviti uspeh barem dva puta veći nego što sam ja - kaže Rajović i otkriva kako savetuje svog sina:

Javnosti je poznato da se brat Bobana Rajovića, Zoran, kandidovao na lokalnim izborima u opštini Balerup, kao kandidat za odbornika u Skupštini. Pevač ne krije sreću što je to tako, a kako je objasnio, on mu je još ranije davao vetar u leđa za ovaj potez.

- Preponosan sam na brata, ali sam više ponosan zato što to radi u Danskoj. Ne zato što sam privrženiji Danskoj nego Srbiji ili Crnoj Gori, nego zato što da to radi ovde, morao bih da ga podržim, a istovremeno bih i ja bio deo nekog političkog sistema i stranke. Tako da sada punog srca mogu da ga podržim i poželim sreću jer to radi u jednoj od najsređenijih država na svetu i žao mi je što to nije počeo ranije. Ja sam ga savetovao još pre 10-15 godina da uradi to, jer mislim da mu to leži i da je pravi čovek za to, ali on je ušao u neke svoje biznise koje odlično i savršeno radi. Čak i kampanju nije radio dugo, da jeste, prošao bi mnogo bolje, ali bože moj, postaće on premijer Kraljevine Danske, jednog dana u to sam ubeđen.

- Biću surovo iskren. Samo neka čita citate patrijarha Pavla i neka gleda koliko jaku glavu i mentalni sklop ima Novak Đoković. Dokle god to bude pratio, biće pobednik.

U potrazi za boljim životom, porodica mu je svuda po belom svetu, a Rajović otkriva i da je njegova naslednica veoma uspešna u svom poslu.

- Ćerka starija mi je u Danskoj, nije u politici, ali je u ministarstvu unutrašnjih poslova, vrlo je uspešna u tome. Ona ne voli da se eksponira u javnosti.

Pevač se nedavno požalio pratiocima da je njegov otac pao u kandže koronavirusa, ali da je uspeo da se izvuče.

- Dobro je, hvala na pitanju. Korona je ovoga puta udarila na jačeg, tako da se moj Mićko izvukao i mnogo sam srećan zbog toga. On je jedna gromada ljudska, ja nisam navikao da ga viđam u jednoj takvoj situaciji, hvala Bogu pobedio je.

Boban je dva puta u mladosti završio u zatvoru i to zbog saobraćajnih prekršaja. Iako bi mnogi pomislili da je to veliki minus za njegovu karijeru, on ipak smatra drugačije:

- Nije nešto na šta se ponosim, to je definitivno. Jedino mi je drago što ja lično znam zbog čega su te zatvorske kazne bile. Znam da su to bila mala dela koja nikome nisu nažao učinila ili ne daj Bože nekoga pokrao. Sve su to sitne kazne koje su se nagomilale - rekao je Rajović.

