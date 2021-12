TUGA U DOMU ĐOGANIJEVIH: Vesna i Đole ne mogu da dođu sebi zbog NJENE smrti, pevačica na mrežama podelila TUŽNE VESTI (VIDEO)

Vesna Đogani objavila je na svom TikTok nalogu da je preminuo najverniji član porodice.

Naime, Vesna Đogani je objavila da je njihov pas preminuo, nakon 16 godina života sa njima, a cela porodica je to teško podnela

- Rekli su mi pre 4 godine da je to to, da nema leka. A ja sam se nadala i promenila sve! I dobila bonus četiri godine. Rekla sam do poslednjeg daha..., napisala je Vesna u opisu videa.

"Planiram novog člana porodice. Kućnog ljubimca, psa. Dosta je dvoje dece. Veoma sam emotivna i prolazimo kroz težak period, sin završava osmi razred, ćerkica je prvi, pa mi teško pada činjenica da tako brzo odrastaju", rekla je pevačica nedavno.

