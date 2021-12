PEVAČ PROGOVORIO O BRAKU SA KOLEGINICOM! Otkrili nepoznate detalje iz PRIVATNOSTI, a evo šta kažu o krizama!

Poznati bračni par, Saša Kapor i Nikolina Kovač progovorili su o svojim planovima za 2022. godinu, otkrili oko čega se najčešće svađaju, pa otkrili i da li će nas uskoro iznenaditi prinovom.

Po čemu ćete pamtiti 2021. godinu? Šta izdvajate kao krunu 2021. godine, a šta je ono što niste uspeli da ostvarite od zacrtanih planova?

- Pamtićemo samo one lepe trenutke, a sve ostalo što i nije išlo onako kako smo zamislili realizovaćemo onda kada za to bude pravi trenutak. Nova godina je i prava prilika za to.

foto: Pritnscreen Praktična žena

Šta se nalazi na vašoj listi prioriteta i želja za 2022. godinu?

- Zdravlje, zadovoljstvo i mir, a sve ostalo će se posložiti, ako su prisitne ove tri stvari. Naše želje su sa godinama jednostavnije i skromnije.

Oko čega se najviše slažete, a oko čega najviše raspravljate?

- Oko nekih krucijalnih životnih stavova se slažemo, a oko poslovnih vizija znamo da se ne složimo, što je sasvim i prirodno, jer svako je individua za sebe što tako i treba da bude da na kraju svako ima svoje viđenje stvari.

Da li u 2022. planirate proširenje porodice i možda potencijalno preselje u veći stan ili kuću, o čemu se pisalo?

- Što se tiče prvog dela pitanja, to je zaista nešto blaženo i treba da bude jedna vrsta tajne koja pripada samo tim ljudima, jer roditeljstvo je najposebnija stvar na svetu. A što se drugog dela pitanja tiče, iskreno mislim da čovek u današnjem vremenu ništa preterano ne može da planira, vizija o nekom novom potencijalnom domu postoji, pa ćemo da vidimo.

foto: Damir Dervišagić

Kako se slažu Nikolaj i Nikoleta? Na koga vas ko više podseća od vas dvoje?

- Nikolaj obožava svoju mlađu seku, kao i ona njega, zaista je to jedna posebna ljubav, Nikoleta karakterom podseća na mene, a Nikolaj na Sašu, ali generalno što je i normalno imaju osobine i jednog i drugog roditelja.

Mnogo se pisalo o vašem odnosu i navodnim krizama u braku. Na kraju ove 2021. godine kako biste opisali vaš odnos i koliko je on bolji ili lošiji u odnosu na sve prethodne godine?

- Brak je timska igra u kojoj su potrebni: davanje, razumevanje, ljubav, kao ključ svega i na kraju istinska želja da se uslovno rečeno igra za isti tim. Nas dvoje se zaista trudimo da nas odnos bude što bolji i kvalitetniji.

foto: Damir Dervišagić

