NEŠTO MI JE GOVORILO DA TO ODLOŽIMO: Saša Kapor priznao da je malo falilo da doživi KATASTROFU sa ženom Nikolinom! ŠOKIRAO!

Nikolina i Saša Kapor su se pojavili na jednom gradskom događaju, a kako su otkrili ponovo je sve počelo da se vraća u normalu što se posla tiče te oboje imaju zakazane nastupe, a radi se i na novim projektima, a onda su otkrili ono što su dugo krili.

Otkrili su i šta je za njih savršen odmor, ali i u čemu se uopšte ne slažu.

foto: Damir Dervišagić

- Sa ljudima koje volimo, da smo mi svi porodično na okupu, to je savršena oaza mira... Nije bitno gde smo, ako vlada dobra energija i ako je harmonija u porodici, onda gde god da odeš lepo ti je - zaključila je Nikolina.

- Ja sam osoba koja više voli da putuje i kad odem u neko manje mesto, ja se oduševim i volim da iskoristim to vreme, nikada ne spavam ujutru posle svirke ili pre svirke, ako mi se ukaže prilika, volim da upoznajem nove ljude, novu energiju, dok Saša nije neki tip koji voli da putuje. Često isplaniram neko naše zajedničko putovanje i onda on u poslednjem trenutku odustane, on je više statičan tip - rekla je Nikolina, međutim jedom se dogodilo da je Saša ipak bio u pravu što je odustao od putovanja koje je Nikolina uplatila.

- Poslednji put je bilo dobro što sam odustao, 2018. godine je htela da nam uplati da idemo u Rim. Prvo smo hteli da idemo avionom, pa sam ja predložio da idemo autom i tačno u tom periodu kad smo trebali da idemo meni kao da je nešto govorilo "ajde da ovo prolongiramo za neki drugi put" i tačno tih dana se potrefilo da je na žalost bila opšta katastrofa u Rimu, kad su bile poplave i poplavljeni mnogi automobili, ja kažem Nikolini: "Zamisli da smo otišli tamo", da jesmo ko zna šta bi se dogodilo, a tad sam tek uzeo neki auto - prisetio se Saša.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Grandonline

Bonus video:

00:14 MINA VRBAŠKI HITNO MORALA DA NAPUSTI RIJALITI: Pre zadruge zadnjicu povećala FILERIMA, sad dobila upalu!