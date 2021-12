DESILO MI SE DA NEMAM NI HLEBA! Goca Božinovska priznala šta sprema za Novu godinu i koja joj je bila NAJVEĆA TUGA U 2021!

Pevačica Goca Božinovska je poznata kao pravi veseljak, ali i veliki profesionalac, a sve je zanimalo kako će ona provesti predstojeće praznike.

Pevačica je za Alo otvorila dušu i progovorila o stvarima koje javnost ne zna.

Sa kim ćete proslaviti Novu godinu?

- Ove godine ne radim, pa ću iskoristiti priliku da sa prijateljima proslavim Novu godinu.

Da li kitite novogodišnju jelku?

-Kitim. Svake godine. Ove godine, pošto je Mirko kitio gore, glupo je da kitimo dve jelke, da se ne bi zapetljala po kući zbog kolica i zbog svega... Sada sam okitila samo kamin i tako te neke detalje, a Mirko je okitio veliku jelku.

Da li imate neke novogodišnje običaje i navike, možda čak i sujeverja poput oblačenja crvenog donjeg veša?

- Oblačila sam ga nekada. Ove godine ne pevam, pa neću nositi crveni donji veš, ali kad idem da pevam onda obavezno. To mi je poslednjih godina prešlo u naviku. Kada idem da pevam, onda obavezno obučem crveni donji veš da bi to sve lepo prošlo, da uđem radosna. Međutim, ne znam da li ću ga ove godine obući. Uglavnom to meni bude šala, pa mi drugarica donese, i ja ga onda, naravno, obučem.

Koja je najlepša, a koja najružnija stvar koja Vam se dogodila u 2021. godini?

- Najlepša je svakako rođenje unuka, ali nisu mi se ove godine baš lepe stvari dešavale, ovo mi je bila najružnija godina. Izgubila sam majku za koju sam bila jako vezana. Da se nije rodila beba mislim da bi me dugo držala ta neka tuga i bol. On je sve popravio.

Koji su Vaši lični ciljevi za 2022. godinu?

- Nikada u životu ništa ne planiram, uglavnom mi se sve dešava spontano. Sve što isplaniram mi se okrene i ne uspem u tome, a kada ne planiram uvek se dese najlepše stvari.

Kada ste bili mali, kako ste slavili Novu godinu i koliko se to promenilo u odnosu na sad? Osim što više ne verujete u Deda Mraza.

- Sve se slavilo totalno drugačije. Kao deca mi nismo ni imali jelku da kitimo. Onda uberemo onu kleku u šumi, onu što bode, pa onda nekim papirnim bombonama okitimo. Uglavnom su novogodišnje radosti bile igranje. Nikada nismo čekali 12 sati, uvek smo spavali u to doba. Relativno mlada sam otišla u neki svoj život da se borim sama, tako da sam odmah krenula da radim. Tek tada sam shvatila da postoje slavlja povodom Nove godine. Kod nas se to nešto i nije slavilo, više se slavio Božić. I u detinjstvu, ja sam znala za Božić, a Nova godina kao Nova godina - ništa posebno. Jedino kad dođe Badnji dan i Božić to nam je bila radost u kući. Tada smo znali da ima svega i svačega. Dobro se jelo, a mi smo samo hteli da se dobro izgramo po slami. Pošto se tada nije išlo u školu, skijali smo se, uvek je bilo snega. Imali smo i neku baru zaleđenu, išli smo da se igramo ceo dan, skoro do 10, 11 sati, a onda bi tako promrzli konačno došli kući.

Šta je neizostavna hrana na Vašoj novogodišnjoj trpezi?

- Za Novu godinu spremam samo ako ima nekoga u kući, ali uglavnom deca nisu tu. Uvek sam radila. Normalno, za sebe spremam hranu za praznik i to uvek bude neka ruska salata, sarma, nekada pečenje... Ali uglavnom sam negde, pa mi se desi da ni hleba nemam. Mislim da ću za ovu Novu godinu i pre 12 doći kući, i ima tako da obučem pidžamu, da sipam sebi pićence i da se opustim, da gledam novogodišnji program i uživam. E sad, da li ću zaspati pre ili posle 12, ne znam.

Šta biste voleli da dobijete za poklon?

- Da budem iskrena, nemam nikakvu želju, jer sve što sam poželela u životu, sama sebi sam kupila. Sada može i najmanja sitnica da me obraduje. Meni deca uvek kupe nešto, to oni praktikuju, stave poklon ispod jelke... Normalno, ja sad imam unuka, pa ću kupiti poklon i njemu, ali mali je, pa još uvek ne može da se raduje poklonu.

Koji je najlepši novogodišnji poklon koji ste dobili?

- Nisam nešto dobijala poklone da bi ih pamtila. Čak i kada nešto dobijem to bude spontano, a ne zbog nekog povoda. Više sam poklona dobijala za svoj rođendan, tako da mi je uvek manjkalo tih novogodišnjih poklona.

