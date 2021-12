SAMO DA SU SVI ŽIVI I ZDRAVI, SVE OSTALO TRAŽIM OD MUŽA! Tamara Đurić bez dlake na jeziku sumirala 2021, a evo kako slavi PRAZNIKE

Tamara Đurić otkako se pojavila na medijskoj sceni Srbije u ''Farmi 6'', izaziva veliku pažnju i svakim svojim potezom intrigira javnost čitavog regiona.

Poznata je po atraktivnom izgledu, britkom jeziku i čvrstim stavovima. U godini za nama Tamara se ostvarila u najbitnijoj životnoj ulozi, ulozi majke. Svoju naslednicu Tamaru, dobila je još početkom 2021. godine, a u porodični dom dovela ju je na Badnje veče.

Sada se za Pink osvrnula na godinu za nama, pa otkrila sa kim će proslaviti praznike i kako se u njenom domu proslavlja Božić.

Na samom startu 2021. se znalo da je ona posebna za tebe, budući da si se ostvarila kao majka. Da li je to ostavilo najjači utisak i ono po čemu ćeš je pamtiti?

- Meni je svaka godina posebna, ali ova je promenila moj život. Naravno, zato što sam dobila moju Tamaru, a i drugačija je jer sam celu godinu provela u Beogradu sa njom, potpuno drugačiji život, potpuno drugačija koncepcija, potpuno drugačija ja. 2021. godina je promenila moj čitav život. Bila je jako teška i tubulantna, ali svakako najlepša.

Sa kim i kako ćeš dočekati Novu godinu, i koga ćeš prvo zagrliti?

- Ovaj doček ću provesti sa svojom porodicom. Prvo ću zagrliti Tamaru, i prošle godine smo se ona i ja grlile. To je bilo neposredno pred porođaj.

Da li si od onih osoba koje sa Novom godinom, donose i važne životne odluke? Ako da, šta je to što ćeš promeniti u 2022?

- Iskreno, ja nisam od tih osoba koje menjaju život od prvog januara, i od ponedeljka. Trudim se da radim najbolje ono što treba da radim, ako nešto treba da se menja menjam u sekundi, ne čekam da prođe cela godina. Ali, volela bih da malo više putujem sa mojom devojčicom u 2022. i da mi ona bude srećna, da porodica bude na okupu, da su svi živi i zdravi, nemam velika očekivanja, sve ostalo tražim od muža.

Da li praktikuješ kupovinu novogodišnjih poklona? Šta je za tebe savršen poklon, a šta je ono što bi uzela naslednici i suprugu?

- Poklone ne vezujemo jedni drugima za Novu godinu, uglavnom to bude za Božić. Mada to bude pregršt poklona, samo ne zvanično i tematski. Mada to ćemo sad da menjamo, jer sad imamo Deda mraza koji je ponovo došao u naš dom.

Kako se u tvom domu proslavlja Božić, budući da znamo da si velika hrišćanka?

- Naravno, kao i kod svih pravoslavnih hrišćana u mom domu se Badnje veče i Božić proslavljaju pravoslavno. S tim šta ja to u mom domu osećam kao posebno. To su definitivno najlepši dani u krugu moje porodice, tada smo svi harmonični, idilični, veseli. Ako bih išta tražila od Boga, volela bih da svaki praznik, a pogotovo najveći hrišćanski proslavim u miru i blagostanju. Nama je mama od ranog detinjstva napravila tu pozitivnu tremu. To iščekivanje, unošenje badnjaka, ko će izvući novčić iz česnice. Tata i ja rano ujutru poranimo po badnjak, pa u crkvu. Tako da to je jedna bajka koju smo moja sestra i ja naučile od detinjstva. Mi baš živimo u božićnoj bajci.

