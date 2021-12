NAJ SVADBE U 2021. GODINI! ONI SU STALI NA LUDI KAMEN: Luna i Marko, Kaća i Gobelja, Tamara, Sevićka i ONI rekli su SUDBONOSNO DA!

Godinu za nama pamtićemo i po brojnim venčanjima koja su se desila.

Muzičar Igor Lazić Nigor pre pet i po godina stao je na "ludi kamen" sa 14 godina mlađom Suzanom, a u januaru je na društvenim mrežama objavio da su se ponovo venčali.

Nigor nije detaljisao, te je na Fejsbuku naveo da se venčanje održalo. Usledile su brojne čestitke onih koji ga prate.

Luna Đogani i Marko Miljković venčali su se 16. maja u opštini Rakovica, a 18. maja sklopili su brak i u crkvi.

foto: Printscreen/Sikter tube

Oni su pokušali da sakriju venčanje od medija, što im nije u potpunosti pošlo za rukom. Nekoliko dana nakon svadbe, na njihovom Jutjub kanalu pojavio se i snimak sa njihovog venčanja.

Luna je bila u kratkoj beloj venčanici, sa podignutom kosom, dok je Marko blistao u svečanom izdanju sa leptir mašnom. Nakon kadrova venčanja iz crkve, i pred matičarem, Luna je tada ostavila poruku Marku u klipu:

foto: Printscreen/Sikter tube

- Dragi moj mužiću, danas si moj muž, ja tvoja žena, nisam mogla to da izustim dok se ovaj dan nije desio. Želim ovaj klip da ti posvetim da bih te podsetila, iako znam da znaš šta smo prošli. Mi smo jedini koji možemo da kažemo kako se osećamo, koliko se osećamo i šta osećamo. Dokazali smo da smo savršeni, da imamo ono što ne može često da se nađe. Želim da ti se zahvalim - rekla je Luna i nastavila u suzama:

- Ne mogu da ne plačem, ovo su suze radosnice. Pojavio si se baš kad treba, i spasio me od svega onog što me u tom trenutku snašlo. Bila sam klinka, previše povređena, tako mlada previše ubijena, a ti si baš došao kad je trebalo. Totalno neplanirano, nikad ne bih rekla da ću sve ovo sa tobom proživljavati. Hvala ti što si mi pružio, tu sigurnost i ljubav, hvala ti što si mi dokazao što me voliš, što si me prihvatio, hvala ti što si stajao pored mene kad sam bila najgora. Hvala ti na ljubavi, na predivnoj bebi, znam da ćemo biti najbolji roditelji na svetu. Radujem se našoj porodici, volim te najviše na svetu.

Svadbi Lune i Marka prisustvovali su samo kumovi.

Unuk pokojnog pevača Šabana Šaulića, fudbaler Luka Adžić, vezu sa Aleksandrom Ličinom krunisao je brakom, u junu. Svečanoj ceremoniji prisustvovali su samo najbliži. Odlučili su da sudbonosno "da" izgovore na Paliću, okruženi vinogradima.

foto: Pritnsceen/Instagram

Zbog epidemioloških mera, bračni par izabrao je da taj divan trenutak provede u najintimnijoj atmosferi, okružen kumovima koji su ih venčali, kao i članovima uže porodice, među kojima su bili Lukini roditelji Sanela Šaulić Mirković i Ivan Adžić, tetka Ilda i njen suprug Bojan Vučković, kao i baka Goca. Šaban Šaulić je tokom života pevao na bezbroj veselja, ali ovo najdraže, nažalost, nije dočekao.

Husein Alijević, poznatiji kao Husa i frontmen grupe "Bit Strit", početkom juna oženio se 20 godina mlađom pevačicom Andreom Došen.

Pevačica Ana Sević u junu je stala je na ludi kamen drugi put, a otikrila da je uzela prezime svog supruga Daniela, Nedeljković.

foto: Printscreen/Instagram

- Drago mi je što smo uspeli da sakrijemo svadbu od javnosti. Venčali smo se u okolini Šapca pre dve nedelje, pred matičarem i u crkvi. Uzela sam Danielovo prezime. Za medije sam i dalje Ana Sević, ali za ostale - gospođa Nedeljković. Okupili smo svega dvadesetak ljudi. Nismo pravili nikakvu žurku, već ručak i sve je bilo skromno i veoma emotivno. Kada smo izgovorili "da", zgazila sam Daniela, kako običaji nalažu. Bože zdravlja, pravićemo veliko slavlje kada prođe korona - rekla je Ana tada.

Novopečeni mladenci istog dana su krstili svoju naslednicu, šestomesečnu Senu, a na ceremoniji je bila i Anina sedmogodišnja ćerka Lorena, koju je dobila u braku sa Darkom Lazićem.

Pevačica Goca Tržan i njen izabranik Raša Novaković venčali su se u crkvi u julu. Goca se ovim povodom oglasila na svom Instagram profilu, te podelila fotografije iz crkve.

foto: Printskrin/Instagram

Pevačica je bila u belom odelu, dok je Raša nosio tamno odelo. A ona se potrudila da za ovu informaciju ne saznaju mediji pre nego što je izgovorila sudbonosno "da". U građanskom braku su od 2015. godine.

Rijaliti par Maja Marković i Alen Hadrović venčali su se 20. avgusta, a mnogi njihovi bivši cimeri iz rijalitija našli su se na svadbi.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Maja i Alen započeli su romansu u rijalitiju kada je ona raskinula veridbu sa Jovicom Putnikovićem. Mnogi su osporavali njihovu vezu koja je ipak opstala i van rijaliti programa, pa je sada njihova ljubav krunisana brakom, a Maja se nedavno porodila i na svet donela sina Vuka.

Pevačica Ivana Rašić, Sajsi MC izgovorila je sudbonosno "da" svom izabraniku Marku Trmčiću Krsmi koji je član grupe JNA iz Beograda. Ovo avgustovsko venčanje iznenadilo je mnoge, jer je reperka govorila da se neće udati, o čemu govori njena pesma "Meni se ne udaje".

foto: Printscreen/Instagram

Pčelar iz Kupinova Miki Đuričić zvanično je stupio u brak sa svojom partnerkom, majkom njihove ćerke Dunje, 28. avgusta. Naime, njih dvoje su se venčali u crkvi, gde su i kristili ćerku Dunju, dok bi opštinsko venčanje trebalo da se održi u jednom prestoničkom restoranu.

foto: Kurir/Ana Denda

Katarina Grujić udala se za svog verenika Marka Gobeljića, 30. avgusta. Venčanje su pokušali da sakriju od medija, a sudbonosno "da" jedno drugom izgovorili su na imanju Nataše Bekvalac u Čeneju. Kaćina kuma bila je pevačica Andreana Čekić, a Grujićeva je u decembru na svet donela ćerkicu Katju.

foto: Printscreen/Instagram

Ćerka pevača Milana Topalovića Topalka Helena Topalović je stala na ludi kamen u septembru. Ona se udala za 10 godina starijeg biznismena Dragana Aleksića.

foto: Printscreen/Instagram

Sudbonosno da izgovorila je u prelepoj “prljavo beloj” venčanici, dubokog dekoltea, i velikih “puf” rukava, sa do poda dugačkim velom. Nedavno se na društvenim mrežama pohvalila fotkom lične karte, gde se vidi da je uzela muževljevo prezime.

Sava Džehverović, sin bivše rijaliti učesnice Gordane Goce Džehverović i brat pevačice Teodore Džehverović u septembru je stao na "ludi kamen" sa svojom dugogodišnjom izabranicom, Adrianom Kadar.

foto: Pr8intscreen/Instagram

Kostadin Terzić, sin Zvezdana Terzića, izgovorio je sudbonosno "da", svojoj izabranici Valentini u septembru mesecu, a na svadbi im je pevao i Zdravko Čolić.

foto: Printscreen/Instagram

Toni Cetinski i njegova Dubravka rekli su jedno drugom "da" i u crkvi u septembru.

"Svako dobro koje imamo ili činimo može jedino dolaziti od Boga koji je samo Dobro. Isto tako ljubav ako hoće biti prava, mora dolaziti od Božje ljubavi. Redovno prisustvovanje svetoj misi i primanje Hristovog tela čini da postajemo novi ljudi, kristolici. Tada je i naša ljubav bliža onoj pravoj ljubavi kakvu vidimo da Hrist ima prema nama. Sami nemamo snage ljubiti do večnosti, ali snagom zahvaljivanja, možemo ljubiti iznad ljudskih dimenzija. Zato ima smisla poziv koji supružnici nalaze kod svetog Pavla koji govori o smrti na krstu koja se nastavlja u blagodarenju. Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju", stoji u Tonijevoj objavi na društvenoj mreži Instagram.

Transrodna pevačica Elektra Elit udala se u Mostaru u oktobru, ali se ubrzo i razvela.

Tamara Đurić konačno je stala na ludi kamen u oktobru, kada se venčala za svog partnera biznismena Nikolu Kačarevića, sa kojim je početkom ove godine dobila ćerku Tamaru, kojoj je istog dana bilo i krštenje.

foto: ATA images

Na Tamarinoj svadbi gost je bio i njen bivši Dejan Palić Makarona.

- Osećam se udato, verujem da se ništa značajno neće promeniti u mom životu. Ja sam pravoslavna Hrišćanka i mnogo mi znači što sam krstila svoju deovjčicu. Htela sam baš na ovom mestu(Hram Svetog Save u Beogradu) da se venčam i da se ona krsti. Ja sam se odlučila na intimniju svadbu zbog situacije sa koronom, a i ja volim da to bude malo intimnije - rekla je Tamara, odmah nakon venčanja.

Mlađi sin Đanija i Slađe Trajković, Marko Trajković oženio se svojom izabranicom Minjom u opštini Savski venac u decembru. Đani i Slađa nisu krili radost, a starijeg sina oženili su prošle godine.

foto: ATA images

