TAMARA ĐURIĆ ISKRENO O RODITELJSTVU I MUŽU: Ne smem da ga ostavim sa ćerkom! Otkrila oko čega se najčešće RASPRAVLJAJU!

Tamara Đurić ne krije da je 2021. godina za nju bila jedna od najlepših u njenom živou, budući da se ostvarila u najlepšoj životnoj ulozi.

Starleta je sada otkrila da u njenom domu uveliko vlada praznična euforija i da se na sve načine trudi da svoju naslednicu uveseli i daruje brojnim poklonima.

"Sad ćemo da biramo nešto za Novu godinu, jer ako joj sve kupimo odjednom, nije to to, hoću da se raduje periodično. Sad joj biram nešto za njen uzrast, dok šetamo po prodavnici, ja sam oduševljena! Više se radujem igračkama, nego garderobi, cipelama, torbama i nakitu, evo, ako mi verujete... Kad vidim lepu lutku u izlogu, ja se obradujem kao malo dete", kaže Tamara u emisiji "Premijera".

"Kod nas u kući sve svetli! Pogotovu kod njene bake i deke u Palanci, kod nas je malo to suptilniji, ali tamo u Palanci sve sija. Ima ona već nekoliko Deda Mrazova, jelki i učimo je od malena da bude euforična. Tako da, verovaće u Deda Mraza i doći će joj Deda Mraz, evo, čim ja stignem kući, stiže i Deda Mraz", otkrila je ona.

Ovom priikom Tamara Đurić priznala je i kako se njen suprug Nikola snašao u ulozi oca, ali i oko čega se najčešće raspravljaju kada je njihova ćerka u pitanju.

"Ja ne smem da ih ostavim same, zato što Nikola koristi svaki trenutak da joj da kinder jaje ili palačinku, ja ne mogu da mu objasnim da to nije dobro za nju u tim količinama, baš sam plašljiva, ali Nikola me malo oslobodi. Kad je vidim umazanu, on jede sladoled, okrene se ka Tamari, a ona musava od čokolade! Ja kažem: 'Dao si joj sladoled', on meni kaže da nije, ja kažem: 'Kako ne, vidi kako je musava'", ispričala je Tamara.

