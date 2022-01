SJAŠI KURTA, DA UZJAŠE MURTA - TO JE NJEN MOTO: Ovako je Tanja Savić govorila o Jovani Jeremić! ESTRADA ĆE DA GORI ZA BOŽIĆ

Voditeljka Jovana Jeremić iznela je prva detalje afere Tanje Savić sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem, sa kojim pevačica trenutno nije u vezi. A onda je usledio još jedan šok kada je Tanja naprasno napustila emisiju "Amidži šou", zbog Jovane Jeremić u kojoj su njih dve zajedno gostovale.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

Tanja se onda oglasila za "Blic" i rekla kako je to učinila da bi se spasla. Ipak, malo se ko seća kako je Savićeva komentarisala voditeljku kada je tek izašla vest o njenoj vezi sa Stanivukovićem, koju je u javnost plasirala upravo Jovana.

- Vi pišete, to je vaš posao. Ako imate dokaze - poštujem. Ako nemate - poštujem i to. Šta god da ja kažem to će se protumačiti na ovaj ili onaj način, a svako ko priča o tuđem životu - on priča o sebi! Posebno mi je bila ona njena rečenica interesantna (Jovanina, prim. aut.), "sjaši Kurta, uzjaše Murta", je l? Znači to je njen moto u životu! (smeh) To mogu da kažem, ali opet ne želim ni sa kim da budem u konfliktu. Reče Jovana Jeremić i ostade živa, eto (smeh) - poručila je pevačica tada Jovani Jeremić.

foto: Printscreen/PINK

Ipak, na samom početku sporne emisije, Tanja Savić je pozitivno komentarisala Jeremićevu, rekavši da joj se dopada kada ju je upoznala uživo, međutim, onda je nakon peckanja u emisiji, rešila da ode.

Da podsetimo, preksinoć je emitovana emisija u kojoj su gosti bili Tanja Savić, Ivica Dačić, Jovana Jeremić i Branimir Nestorović. U jednom momentu pevačica je, dok je Jeremićeva odgovara na pitanje Ognjena Amidžića ustala i otišla bez reči.

- Svi su mi rekli: "Tanja i Jovana u jednoj emisiji - to će da bude vatra"! - počela je Jovana tokom emisije, na šta je Tanja odgovorila:

- Pusti ih, Jovana, nek razmišljaju. Sad sam upoznala Jovanu i baš je pozitivno luckasta, luda je. Svako ko pravi žurku treba da ima Jovanu Jeremić.

foto: Printscreen/TV Pink

kurir.rs/alo

