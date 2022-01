DOKLE ĆE OVAKO BITI, SINE, SOKOLE TATIN? Nikola Rokvić objavio POTRESAN RAZGOVOR s Marinkom: Bol za pokojnim pevačem NE PROLAZI

Pevač Nikola Rokvić podelio je uspomenu na svog oca pevača Marinka Rokvića. Marinko je preminuo 6. novembra prošle godine, a Nikola je objavio jedan od njihovih razgovora.

"Sećam se kada si me pitao, “dokle će ovako biti, šine šokole tatin”… tvoj pogled direktan u moje oči… Sve ti je bilo jasno… Nisam imao reč… Onda sam ti ispričao priču da si kao nekada naši preci u strašnom boju, prsa o prsa, sav si izranjavan, izubijan, ali ideš i gaziš ka cilju… Časno, kao nekada veliki heroji, ne predavši se nikada… I znaš da sam ti rekao da ćeš doći do cilja i biti živ ili ne, ali ćeš doći i pobedićeš! Junače, i ako je teško bez vođe, ipak si nam svojim stradanjem i pobedom doneo mir da u tvojoj slavi i radosti tvoga puta nas trojica nastavimo! Sve do naših borbi i ciljeva i tako dalje! Voli te tvoj majkan!" - napisao je Nikola uz snimak na kom nastupa sa Marinkom i bratom Markom.

Podsetimo, Marinko Rokvić umro je nakon teške borbe sa rakom pankreasa.

