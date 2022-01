UZELA SAM PIŠTOLJ I REKLA DA ĆU IH SVE POUBIJATI: Goca Božinovska pretila porodici zbog Šijana, malo falilo da je se svi ODREKNU!

Pevačica Goca Božinovska često se priseti života sa pokojnim suprugom Zoranom Šijanom sa kojim ima ćerku Zoranu i sina Mirka.

Skoro svi znaju kako su se Goca i Zoran upoznali, a Božinovska se jednom prilikom prisetila i da je bila primorana da pištoljem preti najbližima kako bi se udala za Šijana.

foto: Kurir Televizija

- Kad sam videla Šijana izgovorila sam Zlati: “Kad bi me pitao da se udam ja bih odmah otišla”. Ona je bio najlepši čovek u Srbiji, ja nisam znala da je moćan i šta ima. Došao je na plažu, sve su se devojke okrenule, ja sam bila hladna, sedim, sa detetom, ali sam stvarno izgledala dobro. Pitala sam Zlatu da li me gleda, ona kaže da gleda, nije prošlo pola sata, dolazi Šijan i njegov drug pravo kod mene i Zlate. Dogovorili smo se da se vidimo posle večere i da idemo u život. Šijan hoće da nosi Jelenu, a taj dečko Zlatinog Mikija. Odvedemo decu, mama ostane sa njima, i mi smo se vratili u diskoteku, ludovali do jutra. On meni kaže da neće spavati i ide za Beograd, a meni bilo žao. Nije mi tražio ni broj, ništa. U avionu sam razmišljala da li ću ga videti. On stoji na aerodromu, pitam Zlatu da li haluciniram, mi smo krenule, da se pravimo lude. Srce mi je lupalo, nisam znala gde je izlaz, a on kaže: "Jao i vi ste stigli, ja čekam jedno druga", a posle je rekao da se folira - govorila je Goca na Pink televiziji 2021. godine, pa nastavila priču:

foto: Printscreen, Privatna Arhiva

- On se nama ponudi da nas vozi na ručak, posle toga me je odvezao da ostavim dete kući, posle toga smo se vratili za Surčin i sutra ujutru u pet sati me pita da se udam za njega, ja mu kažem: "Važi, važi sutra ću ti reći", kad smo ustali on me ponovo pita, ja kažem: "Dobro hajde". Zlata je htela da me ubije. Krene da me vozi, a Zlata me čeka, a moja sestra da me ubije. On meni daje pištolj mali da stavim kod sebe u torbu, ja sam to i zaboravila. Otišla sam u stan, Zlata me sačekala: "Ti si pukla, da se udaješ nisi normalna", zaključaju me u stan. A ja se setim da imam pištolj i kažem: "Ne budete li me pustili da izađem sve ću vas poubijati", i izvadim pištolj. Kad su videle pištolj, onda su rekle da me puštaju, svi mi kažu: “Završila si sa nama”. Ovamo moja ljubav, a ovamo se svi odriču mene, ja sam se odmah udala. Odmah smo dobili i decu, u decembru sam ostala u drugom stanju, on je hteo sve odmah i sad. Klan nije postojao, bilo je par njih, par drugara koji su se družili. Šijan je imao te kučiće, vodio ih u borbe, svako je nešto radio, nisam razmišljala šta rade ti njegovi drugovi, nisam nikad čula za taj klan. Čume je dolazio kući, skupljali su se oko tih kerova. Rodila se Zorana, pa Mirko, ja sam imala normalan i miran život pored njega. On je bio i ostao čovek mog života. Bili smo zajedno 9 godina. Žao mi je što nije imao 100 žena, da mogu da ga dignem rekla bih: “Idi budi sa svakom, sa kojom god hoćeš”. On se zaljubio, ja nisam znala, družila sam se sa tom ženom, nije mi izlazila iz kuće, kad smo se rastali, ona je rekla da joj je najviše žeo što je izgubila mene kao prijatelja - rekla je Goca tada.

Ona je priznala da Šijana nikada nije prebolela.

- Nikad ga nisam prebolela i nikad neću. Mirko (sin) je isti on, u glavi, u psihi, on sedi kao on, on ima iste pokrete kao on. Deca kad su odrasla počela su da pate. Najvažnije je da znaju da su imali oca koji je bio izuzetan čovek, da je imao najveću sahranu, Surčin je bio blokiran, ja sam tek tad shvatila sa kakvim čovekom sam živela. Ponosna sam na ceo moj život, na sve što mi se desilo - govorila je pevačica.

Kurir.rs/K.Đ/Pink