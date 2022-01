DEJAN DOVEO DALILU DO LUDILA! Izgorela kad joj je pomenuo KLIPOVE s Carem: Izgledaju kao uvod u NISKOBUDŽETNI PORNIĆ! (VIDEO)

Dejan Dragojević odgovarao je na pitanja novinara, a svojim odgovorima isprovocirao je svoju bivšu suprugu Dalilu.

- Kako si? - pitao je voditelj.

- Bio sam kao deda Pera, sad kao da je vaskrsnuo, nekako sam bio pod tenzijom. Bio je ovaj ulazak, ja se demoliram od tenzije kad su ulasci ili "Pretres nedelje". Srce mi je kucalo sto na sat zbog neizvesnosti. A ovo što je Dalila pričala, koju posluku porati. Čemu, kome? - rekao je Dejan.

- Čiji si ulazak očekivao? - pitao je voditelj.

- Ne plašim se ulazaka, može da uđe ko hoće, nego ubija me iščekivanje i nedelja, ono kad imamo prazan hod - rekao je Dejan.

- U kom trenutku si odlučio da si završio sa Dalilom i da ti je sve dozlogrdilo? - pitao je voditelj.

- Ono kad sam uradio, sumirao sam sve od početka rijalitija, izvukao i došao do zaključka da mi ona ne treba. Ne da presečem, nego ono, naglo odstranjivanje. Sad je izbegavam svuda, ne želim da je sretnem. Imao bih da odgovorim na ono što je izlagala, ali neću. Puno priča, ništa ne kaže. Vrti u krug sve ono čemu se meni podsmevala. Ja sam ispadao najveći folirant, a sad kao da prepisuje na kontrolnom. Za mene je ovo jedinica, može da ponavlja razred i uđe u "Zadrugu 6". Teško mi je sve što radim, ali radim. Borim se, jer je to jedini izlaz iz moje situacije. Dao sam joj drugu šansu, a ona kaže da se nisam borio. Nju ne interesuje ništa, a traži od mene da se borim za nju, a nju interesuje samo patka u ekonomskom dvorištu. Malopre je rekla da da je htela da se potrudi oko nekog odnosa, bilo bi okej. Što se nije trudila ako sam joj dao drugu šansu? Čak je jednom rekla da je maltretiram pričom... Ja sam hteo da saznam, da pitam, da pokušam da ukapiram zašto i kako. Koga briga? Da se ja borim oko nekog za koga ne znam da li je vredna borbe. Prevarila me, razveli smo se, dao sam joj drugu šansu, ona je opet počela da flertuje sa njim, a mene odgurnula. Molim? I njoj sad smeta što ja pričam sa nekim... Najbolje da umrem i da me vuku u koferu. Ja imam pravo da radim šta ja hoću. Drugi put sam potcenio sebe, nije me interesovala šta će da komentarišu... - govorio je Dragojević.

- I te kako te je interesovalo svašta nešto - dobacila je Dalila.

- Znaš zašto sam joj opsovao majku i tatu? Rekla je u radiju da ću da je diskvalifikujem pa otišla da lupa na kapiju namerno. Onda sam opsovao, a ona je kao čula u rastrojstvu. A kad je Filip onaj dan, snizila glas, umilila se, a onda kad je krenula solidba, bum bum - rekao je Dejan.

- Samo neka se upamte ove reči umilila. Hoće da mi bude nametnuto da sam uradila drugi put što i prvi. Neka se vodi time, drugi put se nije desilo - dodala je Dalila.

- Jeste. Sa mnom više ne može nikakva manipulacija. Hvala Bogu što je nisam vratio, sedela bi pored mene, a drugim okom gledala u drugi ćošak stola, ozrikavila bi... Naš kraj je bio u njenoj glavi očigledno od davnih dana, samo ja to nisam shvatao - dodao je Dragojević.

- Kontradiktoran je. On je već spolja odlučio da je u ponoru zbog Dalile, zato je stavio sve na papir. Zato ne postoji druga šansa - istakla je Dragojevićka.

- Ja sam shvatio, zašto bih pokušavao da dozovem svesti nekoga ko to ne želi. I posle mog vraćanja, ona mi je prišla i rekla da je njoj prišao Filip, samo da bi mi rekla ko je prišao Filip. A onda ustane i kaže da se ne seća poljupca, pa onda kao u hotelu mu kaže da to ne prelazi u naviku. Odoh na levu stranu, neću da doživljavam neke stvari opet - rekao je Dejan.

- Kakvu sliku sada imaš o Dalili posle onih klipova? - pitao je voditelj.

- Sramno. Rekao sam da je to uvod u niskobudžetni p*rno film - istakao je Dragojević.

- Pa ti si sinoć više izgledao kao niskobudžetni p*rno film. Ti si izgledao juče, mani se mene i gledaj svoja posla! - pobesnela je Dragojevićka.

- Žena koja pati zbog nečega što je uradila, dovodi sebe u situaciju da će neko opet da joj ubrizga otrov. U suštini, sramota me je. Kako prolazi vreme, shvatam da pet para ne vredi komentarisati takve teme, da se stresiram zbog toga. Zbog ženske osobe koja priča o s*ksu i kakvi će naslovi biti - rekao je Dejan.

- Mene batali te priče, odvojio si se od mene jer si video da propadaš pored mene, smešno. Ja znam šta osećaš i kako osećaš - dobacila je Dalila.

- Počeću da se sprdam sam sa sobom i svojom temom, ne vidim drugo šta. Laži ne podnosim. Ne može neko da te poljubi, a da ti ne znaš. Sve mi je bilo jasno, iako se ona "borila" protiv poljupca. A onda kada sam prebacio za priču o s*ksu, ona kao "ja nisam pričala o tome". Svako ima svoja dela - dodao je Dragojević.

- Ko je koga obmanuo, ti nju ili ona tebe? - pitao je voditelj.

- Seo sam da bi pomislila da priča pametno, da vide ljudi baljezgarije i koliko je kontradiktorna. Samu sebe demantuje u svakoj sitiuaciji, pustim je da priča, jer sve što priča laže. Moj prilazak je bio put ka jačoj vezi i pomirenju, a ona je odatle izazlazila. Poslednji put mi je rekla: "Ako hoćeš ovako, hoćeš, ako ne, boli me ona stvar" - rekao je Dejan.

