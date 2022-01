DALILA NE MOŽE DA PODNESE DA DEJAN NIJE VIŠE NJEN! Dragojevićka priznala da ima osećaj da je Dejan VARA sa drugim devojkama!

Nakon što se Anđelo Ranković uselio u Belu kuću, novinar podigao je Dalilu Dragojević.

- Lepo izgledaš, da li se tako osećaš? - pitao je Darko.

- Hvala ti. Ne baš kao što izledam, ali trudim se da budem dobro i biću. Po ko zna koji put ovo kažem - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Pomno sam pratio šta si sve radila, izgovarala danima unazad. Vratiću se na sredu, na tvoje gostovanje u radiju, rekla si da tek sada shvataš sa kim imaš posla. Šta je to trebalo da znači, ko je i kakav je Dejan? - pitao je Tanasijević.

- To je bilo u ljutnji, rekla sam i šta mislim i ne mislim. Ono što je meni zamerano, sada se radi. Ne bih se vraćala na to što je izrečeno, neću da se vraćam u prošlost. To mi nije bitno, nije mi važno ni ko me je izvređao, ni koga sam ja izvređala, idem dalje - rekla je Dalila.

- Ali to nosi određenu težinu i potrebno je objasniti neke stvari. Zbog čega si onako teško podnela sve? - nastavio je novinar.

- Podseti me šta je bilo u sredu... Aha, radio. Išla sam da ispričam kako se osećam, on je uleteo sa đubrovnikom i metlom, kao čisti otpatke, došlo je do svađe. Osetila sam se bezveze, izašla iz radija. Došao i Karić, pa su se solidarilsali. Ispada kao da se udružuju protiv mene, kao i sinoć, tri, četiri muškarca. Onako nesnađeno sam se osetila, desilo se šta se desilo. Nadam se da se neće ponavljati. Nisam od ljudi što se valjalju po podu, razbijaju stakla, ali desi ti se. Ja sam samo otišla da ispričam kako se osećam, ali onda je on uleteo - dodala je ona.

- Da li bi bila sa Dejanom u emotivnom odnosu? - pitao je Darko.

foto: Printscreen/Zadruga

- Pa, sad... Da li bih bila. Nisam neko ko prelazi preko prevara i tih dešavanja. Pričala sam sa njim kako bi bilo da sam ga videla u tim dešavanjima, sada ga viđam u tim izdanjima i da ima te flertove, druži se po krevetima... - rekla je Dalila.

- Odakle tebi pravo da njemu prebacuješ takve stvari? - pitao je Tanasijević.

- Neću da uvijam u foliju, ja sam njega uvek gledala kao nekog svog, ko zauvek pripada meni. Nisam mogla da svarim da sam uradila te stvari, da je on tome morao da prisustvuje. U glavi sam uvek imala da on mene voli. I onda kako je dolazilo do tih scena, ženska sujeta, kad ti neko uzima nešto što je tvoje, ja ga štipam. Onda se on počne smejati, proradi to u meni. Nisam mogla da zamislim da neko ko je moj radi takve stvari. Neko ko je pripadao meni. Ali onda shvatim šta sam ja uradila. Neće mi se to više dešavati. Razgovarala sam jutros sa Nevenom, rekla da mi je čudan osećaj kad ga vidim sa drugim devojkama. To je to. Treba da shvatim da je kraj... Ja stvarno nisam neko ko može da se pravi da ne vidi neke stvari. Ja mu želim puno sreće u svemu - zaključila je Dragojevićka.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)