KOMEMORACIJA AKIJU RAHIMOVSKOM Najbolji prijatelj održao emotivni govor: Nije imao kočnice, nije ZNAO DA SE ŠTEDI

Komemoracija Akiju Rahimovskom održana je u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu gde su okupili njegovi najbliži kao i prijatelji i saradnici.

- Parni valjak je bio moj muzički dom, a od 2004. postali su i moj privatni dom. Nakon razgovora s Akijem, sve treme bi nestale, samo je širio pozitivu. Od njega si mogao učiti ne samo kao pevač, već kao osoba. Poznavao sam ga 15 godina. Nestvarno mi je da smo ovde da pričamo u prošlosti, a ne da slušamo "Parni Valjak". Bio je "larger than life" i nadam se da će se u idućih 500 godina pojaviti neko ko će kao on moći da prenese čistu pozitivu u samo 75 kila - rekao je Dino Jelusić na komemoraciji, prenosi 24.hr.

foto: Dragan Kadić

Kao što su svi očekivali, reč je imao Akijev najbliži saradnik i prijatelj Husein Hasanefendić Hus.

- 1975. je došao i stigao je kod mene u stan i desio se potres. Mislim da je to bila najava njegovog dolaska, a kasnije je on uzrokovao potres. Pitao sam se je li trebalo ovako da završi, no on nije imao u svom sastavu kočnice. Nije znao da se štedi, nije me slušao, uvek je znao da slomi publiku i dvoranu.

- Bio je često kamenčić u mojoj cipeli, puno mojih bora je zbog njega, ali je zbog njega sve imalo smisla. Sudbina ovakvih zvezda je da odu u tim mega eksplozijama, iako bi ja voleo da smo kao starci sedeli na klupici i hranili golubove. Svi smo mi bez obzira na fasadu nesigurni u sebe, uvek je pre koncerta imao neku tremu, a ovo sve je potvrda da su ga ljudi zbilja voleli - rekao je Hus potreseno.

Podsetimo, pevač grupe "Parni valjak" preminuo je 22. januara u 67. godini u Sloveniji. On je sahranjen u četvrtak 27. januara na zagrebačkom Mirogoju.

foto: Aleksandar Jovanović

Kurir.rs/I.B/24.hr

