JANA GUTA SUZE! Progovorila o UŽASNOJ TRAGEDIJI: Nakon što joj je iznenada preminuo sestrić smogla snage da KRENE DALJE!

Popularna pevačica Jana Todorović nedavno je pretrpela užasan gubitak kada joj je iznenada preminuo jedini sestrić Bane.

- Mnogo sam opterećena, mnogo razmišljam i tugujem. Tragedija za ceo život, za celu porodicu. Mlad čovek, imao je samo 32. godine, vest sam saznala u Americi. Nekoliko dana smo putovali natrag - kaže pevačica u jutarnjem programu Kurir televizije i dodaje:

foto: Kurir televizija

- Moramo da smognemo snage, ima on devojčicu svoju da se o njoj brinemo, ali kako sam smogla snage, stvarno ne zna... Izgleda kao da mi on šalje neku posebnu energiju. Najjaču, kao nikada do sada - kaže Jana jedva suzdržavajući suze.

Ona veruje da je preminuli roditelji i sestrić gledaju odozgo i tako joj daju snage da nastavi dalje.

foto: Kurir Televizija

- Mislim da postoji zagrobni svet i da mene moji roditelji i sestrić gledaju odozgo da ja mogu da stanem i da se našminkam, da ne plačem, da izađem da pevam i ne plačem. Ali to je život - kaže Jana.

