ĐORĐE DAVID IZVIKAO SE NA TAKMIČARKU: Neću da ti oprostim, saberi se! Evo kako su reagovale kolege iz žirija Zvezda Granda

Đorđe David koji je mentor takmičarki Andrijani Petrushovskoj u "Zvezdama Granda" nije želeo da prihvati pravdanja mlade pevačice iz Severne Makedonije.

Roker je vikao na Andrijanu zbog čega su reagovale kolege iz žirija.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

- Ali to mene ne treba da zanima kao mentora. Neću to da ti oprostim jer ti si moj adut! Ne možeš me folirati i ne možeš sebe folirati na ovaj način! Saberi se! Saberi se molim te, druga pesma, imamo baraž, neću da se znojim oko nekog ko mi je i u glavi i na probama broj jedan. Ne sme da nam se desi ovo! - vikao je Đorđe na Andrijanu.

- Što vičeš na nju? Možeš lepo da kažeš... - reagovao je Saša Popović. U zaštitu takmičarke je stala i Svetlana Ceca Ražnatović, koja je zamerila Đorđu zbog toga kako se obratio Andrijani.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Kurir.rs/K.Đ.