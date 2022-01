MUŠKARCI SU ISKOMPLEKSIRANIJI POL! Đorđe David ne želi da ćuti: Žena tad shvati da njen problem nije toliko veliki!

Muzičar Đorđe David, kog već godinama gledamo u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", progovorio je na temu lepšeg pola.

foto: Printskrin/Prva

"Muškarci su iskompleksiraniji pol nego žene, to je sigurno, odmah to da kažem. Oni imaju veliki problem kada njihove devojke ili žene odlaze na neko njihovo kao tradicionalno skupljanje. Međutim, ja se uvek radujem zato što znam da su takvi devojački sastanci ustvari priča u okviru koje se one jedna drugoj izjadaju", rekao je roker okupljenim medijima i dodao:

foto: Printscreen

"Drugo, svaka između sebe uporedi svoj problem s problemom one koja je prekoputa nje i uvek ova koja sabira utiske misli da je problem ove druge veći i vrati se s još više ljubavi svom partneru. Da li je u pravu ova ili ona prekoput, to nikada ne znamo".

foto: Ana Denda

Kurir.rs/S.M./Blic

