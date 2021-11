SAMO HEROIN NISAM PROBAO: Đorđe David izneo celu istinu o narkoticima, pa je pronašao IZLAZ IZ PAKLA! Prijatelji su mu odlazili

Đorđe David priznao je da je u jednom trenutku "otišao pod led", ali kada je video kako mu odlaze prijatelji - rešio je da okrene novi list i pronađe izlaz.

Đorđe David, roker i član žirija "Zvezda Granda" otvorio je dušu pa progovorio o odrastanju u novobeogradskim blokovima, tome koliko je teško podneo porodičnu tragediju, te i kako je zbog iste postao deo lošeg društva. Pokojni otac mu je, inače, bio veliki uzor, te model kako bi muškarac trebalo da izgleda i zvuči, priča za "24sedam".

foto: ATA images

- Kad izgubiš idola u tim godinama, nepunih 14, osećaš se potpuno izgubljeno, nesigurno i kao da nisi svoj i tražiš utočište u onima što su slatkorečivi. Otišao sam u nekom trenutku „pod led", samo heroin nisam probao. To je trajalo godinu dana, vrlo intenzivno. Nakon što sam video kako mi odlaze prijatelji, odlučio sam da pronađem izlaz. Mnoge od njih sam ispratio na onaj svet, bilo je tu dece mnogih poznatih ličnosti, predsednika i svaka smrt je izazivala bol i potvrđivala da sam ja na dobru puta koji se opredelio za čist načina života - počeo je Đorđe, pa zatim objasnio kako je na kraju ipak izabrao Srbiju, iako je bio u prilici da gradi i svetsku karijeru.

- Bio sam u Americi kad sam saznao kada će biti bombardovanje Srbije, još kad ta vest nije bila u medijima. Vodeći se time da su mi ovde prijatelji, da mi tad bila majka ovde već bolesna, sestra, grob oca, ja sam se vratio u Srbiju iako su mi u Los Anđelesu govorili da sam lud i da mi se otvaraju vrata jednog svetskog benda. Ali ne vredi, srce me je vuklo u Srbiju, jer sam znao da preti opasnost i nisam mogao da dozvolim da ne budem uz majku, sestru i prijatelja - ispričao je roker i dodao da ga je više prihvatio muzički svet nego glumački, kao i da su glumci dosta sujetniji.

foto: ATA Images

S druge strane, on je mnogo puta isticao da mu je Saša Popović pozivom za učešće u "Zvezdama Granda" promenio život. Danas, sa članovima žirija provodi više vremena nego s bilo kim drugim, a ovom prilikom otkrio je ko je najpametniji, a ko najnamazaniji u ekipi.

- Marija je najnamazanija. Ona je vrsta guštera koja pliva u svim vodama. To je pamet, jer smatram da tu gde postoji emocija, pameti nema. Ja sam čovek koji je često išao srcem i to me je koštalo, ali sad od Marije učim u najpozitivnijem smislu. Ali da se razumemo, nije namazanija od Popovića. Ne poznajem čoveka koji je više namazan od njega, stvarno je mamut, 67 godina i njemu mozak još uvek radi na taj neverovatan način - rekao je, između ostalog.

foto: Printskrin/Prva

