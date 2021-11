ĐORĐE DAVID ISPLJUVAO BIKOVIĆA: On ne može da glumi krimosa, izgleda kao freska!

Đorđe David opleo je po Milošu Bikoviću. Roker tvrdi da mladi glumac ne može da glumi kriminalce zato što izgleda kao freska i da je njemu sve to i više nego smešno.

foto: Printskrin/Prva

Đorđe je u izjavi za Kurir istakao da uloga kriminalca nikako ne pristaje nekome kao što je Biković.

- Vidim nekih pet do sedam glumaca koji se provlače kroz sve serije i to mi je strašno. Vidim neke momke koji glume kriminalce i ja vrištim od smeha, jer im ništa ne verujem. Kako može da glumi kriminalca Miloš Biković, koji izgleda kao freska? Ne ide, meni je to smešno. Ne kažem da nije dobar glumac, ali ne možemo biti svi za sve, osim ako nisi Marija Šerifović ili Jelena Tomašević - rekao nam je roker.

foto: Printskrin

Ipak, većina gledalaca se ne slaže sa Davidom jer je film "Južni vetar" za samo dve nedelje pogledalo čak 400.000 ljudi.

Podsetimo, Miloš Biković u ovom mega popularnom ostvarenju glumi kriminalca Petra Maraša.

foto: Promo/Aleksandar Letić

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

03:42 SNIMAĆEMO NASTAVKE DOK BUDU ŽELELI DA NAS PLATE Južni vetar 2 predstavljen u Puli