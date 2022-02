ĐANI PRVI PUT GOVORI POSLE SLAĐINE OPERACIJE! Pevač nikad iskreniji otkrio i koliko je puta PREVARIO SUPRUGU

Radiša Trajković Đani bio je gost u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji gde se dotakao njegove supruge Slađane Trajković, njihovih odnosa, prevara, ali i prvi put o njenom zloćudnom tumoru na bubregu.

Pevač se prvo dotakao teme, kako su se on i Slađa upoznali.

- Slađu sam upoznao na Kosovu. Kada sam otišao sa Kosova i vratio se u Prištinu, videli smo se u kafiću. Ona je mene tada upitala otkud ti ovde, ja sam joj tu odgovorio da sam došao iz Švajcarske i tu smo nastavili da se viđamo i na kraju smo rekli ajmo odavde - istakao je Đani u Sceniranju na Kurir televiziji.

foto: Damir Dervišagić

Na pitanje voditeljke da li ju je ikada prevario, pevač je iskreno odgovorio da jeste, a potom i prepričao jednu od scena.

- Jesam je prevario kada sam bio mlađi, sad sam mator čovek. Sam joj ja to kažem, sam se izdam. Recimo jednom sam joj pijan rekao:"Ljubavi moram nešto da ti kažem, ali da ne čuješ, bio sam sa ovom" i ona na meni tu kaže "Bravo gospodine". Stvarno je velika ljubav između nje i mene i to se vidi, jer je to ona prava ljubav. Oprostila mi je bar 2,3 prevera - rekao je Đani.

foto: Kurir Televizija

Đani se osvrnuo na trenutnu situaciju sa Slađom i njenim zloćudnim tumorom i objasnio u kakvom je stanju ona sad.

- Preksinoć je imala zloćudni tumor na bubregu. Bila je hitna intervencija i morali su ceo bubreg da je izvade. Bolje je sad, ali to su jako veliki bolovi. Saznala je tako što su je bolela pluća, pomislila da nije korona, pa je otišla da snimi pluća. Kada je doktor pogledao snimak nije mu se svideo deo oko bubrega. Rekao joj je da mora da uradi magnetnu rezonancu, jer taj zloćudni tumor sija. Kada je uradila pogledao je i rekao kako se taj tumor zalepio za bubreg i što hitnije da se to reši da se ne rasprši, jer ako se raspši nema nazad. Našli smo čoveka koji je to rešio, 3 sata je trajala operacija i super je prošlo.Teško mi je to palo jer je mnogo volim - rekao je Đani.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Slađa i Đani u braku su dve decenije i imaju troje dece, a pre nekoliko meseci dobili su i unuka od najstarijeg sina. Bebi su dali ime Nikola po Slađinom sinu iz prvog braka. Inače, oni važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, a pevač je više puta iznosio detalje iz njihovog braka.

