GRČILI SU MI SE MIŠIĆI, SPAO SAM NA 60 KG I PAO U KREVET! Pevač prošao kroz agoniju, razveo se i IZGUBIO STAN, a evo kako sad živi

Aleksandar Marković poznatiji kao Sandro iz grupe "Prslook bend" napustio je muziku kako bi se posvetio medinici, budući da se školovao za specijalistu sportske medicine.

Sandro je iza sebe imao težak period. Naime, Aleksandar se rastao od supruge sa kojom ima decu, a onda je izgubio i stan zbog kredita koji nije mogao da isplaćuje. Sve to uticalo je dosta na njegovo zdravlje, a Sandro je svojevremeno za Kurir otkrio sa kakvim mukama se borio.

foto: Pritnscreen

"Pre nekoliko godina sam radio u Padovi kao lekar za jednu agenciju. Imao sam neku imunološku bolest, pao sam u krevet, a pošto mi je snajka šef imunologije, povezala me je s nekim lekarom i rešili smo to. Imao sam žestoki pad imuniteta od preteranog rada. A posle, kada sam se razveo i izgubio stan, dobio sam i šećer. Imao sam simptome, mnogo sam pio vode, grčili su mi se mišići, smršao sam, imao sam 60 kilograma na visinu od 190 cm. Sada imam 85 kilograma. Redovno treniram, šetam, pazim na ishranu. Ne pijem alkohol, ali ni ranije nisam voleo da ga pijem. Volim sa svojom devojkom da popušim tompus, to nam je ritual. Dijabetes sam dobio i genetski, ali i zbog stresa. Najviše zbog razvoda i stana", pričao je on ranije za naš list.

Pevač je objasnio i kako je došlo do toga da ostane bez stana, a što je još neobičnije, da u svom stanu živi kao podstanar.

"Pre dve godine, uzela mi ga je banka. Pre deset godina sam digao kredit u švajcarcima i, da bih ga plaćao, prodao sam stan u Novom Sadu, nisam mogao da ga plaćam. Rata mi je skočila sa 320 na 650 evra. Našao sam ljude koji su kupili stan i sada mi ga oni iznajmljuju. Živim u svom stanu kao podstanar! Trudim se da se ne opterećujem, nisam materijalista. Izgubio sam, zapravo, tri stana! Imao sam dva u Novom Sadu. Jedan veliki, jedan mali, i oba sam prodao. Manji sam prodao da bih živeo, jer sam navikao sa Prslook bendom da živim na malo višem nivou", zaključio je Sandro.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

05:41 STANISLAVA BEZ DLAKE NA JEZIKU O BIVŠIM CIMERIMA: Od svih muškaca Sanja je najveći frajer