IMALI SMO TRZAVICE, ALI SMO SE JAKO VOLELI: Sin Akija Rahimovskog u SUZAMA progovorio o ocu, odmah posle SAHRANE uradio jedno!

Aki Rahimovski preminuo je 22. januara, a sada se oglasio njegov sin Kristijan, koji se nakon 30 godina vratio u Makedoniju.

- Sada se može reći da mi je srce celo. Mislim da sam ovde došao s razlogom, srećan sam ovde, ali su mi osećaji pomešani, tuga i sreća. Osećao sam potrebu da dođem u Makedoniju odmah nakon očeve sahrane, da budem sa svojom porodicom sa očeve strane - rekao je Kiki.

foto: Printscreen/Happy, Dragan Kadić

Objasnio je da nije bio u Skoplju već 30 godina. Delomično zbog svoje krivice, a nekim delom i zbog svog tate, ali je sretan što je sada došao.

- Zašto sve to tako mora biti? Konfuzija mi je, toliko sam ljubavi tu dobio, žao mi je što nisam pre došao - u suzama je rekao Kiki.

foto: Aleksandar Jovanović

- Tata i ja nismo imali klasičan odnos oca i sina zbog koncerata. Ja sam svirao, on je svirao. Nismo imali klasičan odnos da se svaki dan čujemo i to. Imali smo nekih trzavica zbog toga. Meni je bilo jako teško shvatiti u to vreme, još dok je bila Jugoslavija, kako možeš videti tatu na TV-u - dodao je i rekao da je, kada se počeo baviti muzikom, počeo i da radi iste greške kao i njegov tata te je shvatio da to nije baš lako.

- Mi smo zadnjih godina izgradili divan odnos, povezali se. Mediji su potencirali te neke stvari, ali ne moraju ljudi sve znati. Želim da svi znaju da smo se jako voleli. On se nije hteo mešati u moju muziku, a ni ja u njegovu - zaključio je.

Kurir.rs/I.B/24sata.hr

