TUŽNA ISPOVEST SINA AKIJA RAHIMOVSKOG: Imao sam strašan PREDOSEĆAJ 3 dana pred njegovu SMRT, jedan za drugim smo PLAKALI

Frontmen grupe "Parni Valjak" Aki Rahimovski, sahranjen je u četvrtak na Mirogoju u Zagrebu, a danas su se njegova porodica, ali i brojni prijatelji i saradnici okupili u velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog kako bi mu održali i komemoraciju.

Akijev sin, muzičar Kristijan Rahimovski, skrhan bolom zbog odlaska svog oca, istakao je da je nasledio najlepše tatine osobine i priznao i da se slavni pevač previše davao u svemu što radi, prenose Story.hr.

"U životu mi je najbitnije ono što me tata naučio, a to je biti čovek. I trudim se. On je zaista to znao biti. I ta njegova beskrajna ljubav... Uvek sam se pitao postoji li granica u kojoj se baš svima moraš davati beskrajno? Teško je to za normalnog čoveka. Treba li se dati čoveku do kraja kao što se moj tata dao, pa izgoreti, nestati kao supernova, kako je Hus rekao, ili pokušati umereno?", upitao se Rahimovski, pa s velikim ponosom pričao koliko je njegov otac bio dobar čovek.

"Nije me slušao, ali i on je meni znao reći istu stvar sto puta, pa smo jedan za drugim plakali. On se brinuo za mene, ja za njega. Njegova sam krv, šta da radim. Kada se ovako nešto dogodi, malo češće vidiš neke stvari koje su možda bile tu u magli... Ma da, treba se davati do kraja da nam svima bude bolje. Moj tata bi pomogao psu na ulici, čoveku kojeg uopšte ne poznaje", pričao je Kristijan.

S ocem je svakog dana bio u kontaktu i nadao se da će se potpuno oporaviti i vratiti na scenu za koju je živeo. Međutim, nekoliko dana pred njegovu smrt imao je čudan osećaj.

"Tri dana pre imao sam strašan predosećaj... Čuli smo se mi svaki dan. Toliko sam silno želeo da se vrati, da ponovo stane na pozornicu, jer sam znao da on bez pozornice umire. Hteo sam da ozdravi", ispričao je Akijev sin i dodao:

"Meni je tata bio strašno velika podrška, ponosan na mene. Nismo previše pričali o tome, ali puštali smo međusobno naše pesme i komentarisali ih. To je nama bilo sasvim dovoljno, komunikacija kroz muziku koja je bila čista ljubav."

Podsetimo, Aki Rahimovski preminuo je 22. januara u 67. godini u Novom Mestu u Sloveniji.

