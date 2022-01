RAHIMOVSKI JE NAPUSTIO SINA KADA JE IMAO 3 GODINE Dugo nisu bili u dobrim odnosima, a onda mu je sve OPROSTIO: Neću da sudim OCU

Pevač Aki Rahimovski preminuo je u 67. godini, a iza sebe je ostavio brojne hitove i troje dece.

Svojevremeno se govorilo da Aki nije bio u dobrim odnosima sa sinom Kristijanom, koji je takođe muzičar. Kristijan Rahimovski svojevremeno je pričao o njihovom odnosu i tom prilikom je otkrio da nikad nisu bili kao otac i sin.

foto: Aleksandar Jovanović

- Ja svom ocu nikada nisam sudio. Imali smo nesuglasica mnogo puta zbog nekih stvari, ali smo i u tim nesuglasicama bili dovoljno iskreni da se ne lažemo - počeo je Kristijan za „RTL Ekskluziv“ i dodao:

- Moj odnos s ocem nije bio težak. Jer mi taj odnos klasičnog oca i sina nikada nismo imali, s obzirom na to da on kao velika zvezda ovih prostora spada u tu generaciju koja od 350 dana u godini svira 200. Zapravo, mi nikada nismo uspeli da izgradimo neki odnos. Kad si mali, ne shvataš to, a pošto se dugo godina bavim muzikom, što sam stariji, neke stvari više shvatam. Ali opet, to nije izgovor da se neke stvari ne promene jer mislim da se uvek može kad se hoće. Ali nisam ja taj sad da sudim svom ocu - govorio je on.

foto: Marina Lopičić

Rahimovski je u jednom intervjuu ispričao i kako je bilo odrastati kao Akijev sin.

- Bilo mi je teže uspeti. Sviram već deset godina, imam puno odrađenih nastupa iza sebe, ali uvijek sam davao više od očekivanog. Odrastao sam u sasvim normalnom okruženju. Moj život nije ništa teži niti lakši zbog toga što sam Akijev sin.

Otac je napustio tebe i majku kad si imao tri godine. Jesi li mu oprostio? Je li te to definiralo kao oca?

- Ocu sam sve oprostio, ali to nema nikakav uticaj na to kakav ću ja biti otac svojoj deci jer ja sam svoj čovek.

foto: Dragan Kadić

Mada publika u Srbiji ne zna mnogo o profesionalnoj karijeri Kikija Rahimovskog, često se može pročitati da mladi pevač nije u dobrim odnosima sa ocem Akijem.

- Ta priča se potencira već deset godina - priča Kiki. - Dovoljno je da na ”Jutjubu” pogledate naš zajednički nastup, kada smo 2007. godine na stadionu u Umagu zajedno pevali pesmu ”Ima neka tajna veza”, sa simfonijskim orkestrom. To je bio prvi i jedini put da smo otac i ja zajedno pevali. Kada sam počeo da se bavim ovim poslom, znao sam da će mi biti teško i da će me stalno pratiti priče vezane za oca, iako smatram da muziku ne treba koristiti u druge svrhe. Moji roditelji su razvedeni, odrastao sam bez oca. Nismo u svađi, ali nemamo klasičan odnos oca i sina. Nismo mnogo bliski, već smo u korektnim odnosima.

foto: Happy screenshot

Kurir.rs/I.B/24.hr/Novosti

Bonus video:

00:34 PARNI VALJAK UPALIO MOTORE: Partizan počeo pripreme za novu sezonu (VIDEO)