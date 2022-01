U BEOGRADU SAM VOLEO I PATIO, SVEGA JE BILO: Ovako je govorio Aki Rahimovski u jednom od poslednjih intervjua

Aki Rahimovski, legendarni forntmen "Parnog valjka", preminuo je u 67. godini.

On je pre pet godina održao veliki koncert na Tašmajdanu, a tada je ispričao zašto na nastup nikada nije poveo suprugu Ingrid, kao i kako Parni valjak toliko decenija opstaje na sceni.

- Mislim da ljude treba držati uza sebe, a Beograd nam svima znači. Meni znači. U Beogradu se i volelo i patilo i bilo je svega tu. Na Tašu su počele mnoge lepe stvari, i za nas je taj prostor poseban i još je na otvorenom, biće to poseban ugođaj - govorio je on.

Valjak traje četiri decenije, nikada se niste prepirali, niste svađali... Napravili ste pauzu u karijeri, ali ste opet nastavili sa radom. Kako objašnjavate taj fenomen? Hus i Vi kao da ste idelana spoj?

- (smeh) To samo vi mislite da smo idealan spoj. Trebalo bi provesti neko vreme i sa njim i sa mnom, pa da vidite kako smo idealan spoj. Valjak je uvek radio iz ljubavi, a ne zbog novca i mislim da je to naša tajna. Ljudi koji su činili Valjak uvek su bili deo benda, ljudski deo, nisu bili tu da odsviraju i odu. Mi smo sve radili iz duše. Ima jedna anegdota sa Stonsima. Kada ih pitaju zašto su opet krenuli na turneju, Džeger samo kaže: "Sledeće pitanje". Oni i dalje imaju tu energiju, tu ljubav koju ispoljavaju na sceni i dalje su vitalni. I mi smo takvi. Samo se nadam da ljudi ne kažu kad krenu na naš koncert: „Idemo da ih vidimo sad, možda neće biti sledećeg puta“. Nismo toliko matori.

Zanimljivo je da već četiri decenije čuvate privatni život. Niko ne zna ni kako izgleda vaša supruga Ingrid.

- Znate zašto je to tako? Zato što privatni život treba da ostane privatan. Moja supruga nije tražila da se eksponira uz mene i zaista, svaki put kada se pojavimo na nekom događaju, fotografi znaju da ona ne želi da se slika, i ne slikaju nas. Često se desilo da u novinama izađe slika mene sa drugom ženom, a ona mi kaže: „Otkad sam ja to postala plava?“. Novac nije bitan. Najvažnija je porodica. Ja kada uzmem moje unuke shvatim šta je najvažnije na svetu. Nisu to novci, to je porodica.

A nemoguće da nikada nije bila bar malo ljubomorna. Sve one pesme koje ste ispevali ne mogu biti napisane samo za jednu ženu...

- (smeh) A ne, ne. To je sve Husovo maslo, on piše pesme, ja ih samo otpevam. Morate njega da pitate šta misli kad piše pesme. Da vam kažem, ja sam zaljubljen u moju suprugu kao i prvog dana. Ona je istrpela najveći deo muzičarskog života i ja sam zahvalan na tome.

