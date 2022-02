Nikada iskreniji intervju Saše Matića: Srećan sam kada mogu da usrećim ljude

Izdali ste deseti album “Dva života”. Insteresantno je da imamo priliku da vidimo da je prijatelj albuma “Telekom Srbija”, kako je došlo do saradnje?

- Kada ste dugo u ovom poslu, a ja sam već dvadeset godina, srećni ste kada prave i uspšene kompanije poput Telekoma Srbije, prepoznaju vaš kvalitet. Direktor Vladimir Lučić je bio taj koji je predložio da sarađujemo i nisam se dvoumio, naprotiv bilo mi je zadovoljstvo. Privatno već dugi niz godina koristim njihovu mobilnu mrežu i mogu da kažem da nikada nisam imao bilo kakav problem. Sreli smo se na jednom sastanku i poput poslovnih ljudi dogovorili oko detalja. Ono što mogu da kažem da je ova saradnja sa profesionalcima kakvi su Lučić i njegov tim na obostrano zadovoljstvo.

foto: Promo

Poslednje dve godine srpsko zdravstvo je pod najvećim opterećenjem. Da li se lečite privatno ili državno?

- Cela moja porodica se leči u državnim ustanovama. Moja deca bez bilo kakve protekcije i veza odlaze u Dom zdravlja kod doktora i uvek su doktori krajnje srdačni da budu na usluzi pacijentima. Iako imaju veliki probleme sa kovidom i desetkovani su, oni su uvek na strani pacijenta. Nedavno sam pročitao vest da smo izgubili pre sto sjajnih lekara i profesora, a da su oni doslovno rečeno stradali na bojnom polju dok su se borili sa nevidljivim neprijateljem. Znate to je ozbiljan udarac na naše zdravstvo, a pored toga kad god sam za prethodne dve godine otišao kod doktora oni su bili maksimalno fer i korektni. Od brojnih ljudi kojima verujem, čujem da poslednjih nekoliko godina vidi ozbiljan napredak u radu naše države da poboljša zdravstveni sistem. Nedavno su zaposlili veliki broj lekara u bolnice, a znamo da dugi niz godina nije bio primljen ni jedan doktor. Trud naše države se vidi i moramo da budemo svesni toga. Hvala im na tome.

foto: Promo

Jedni ste od retkih licnosti iz sfere estrade da se bavite humanitarnim radom. Poslednja u nizu donacija koju ste uručili, bila je za osnovu školu “Banović Strahinja” kada ste povodom školske slave Sveti Sava donirali preko potrebna sredstava.

- Vodim se u životu onim da kada imate i uspete da zaradite dovoljno novca trebate da pomislite i na one koji nemaju. Deca su naše najveće blago i njih uvek treba da podržimo. U razgovoru sa predsednikom opštine Čukarica i direktorkom škole izneli su mi koje sve probleme imaju i šta im je potrebno za školovanje brojnih generacija. Dogovorili smo se, obezbedio sam šta je bilo potrebno. Srećan sam kada mogu da usrećim ljude.

foto: Promo

Da li ste izašli da glasate na referendumu?

- Jesam. Poslednjih dana sam slušao vesti i priče oko toga. Ljudi koji su infiltrirani u političkom svetu su mi govorili kao je bitno da izađeš i istakneš svoje mišljenje. Ogroman je pritisak na srpsku policiju, kako ocenjujete njihov rad?

- Kada se bavite javnim poslom, nekako je normalno da pratite sve vesti i ono o čemu mediji danima izveštavaju. Vidim da je poslednjih nedelja ogroman pritisak na njima, nikada veći. Ali svi moramo da budemo svesni da ljudi koji rade tamo, rade posao najbolje moguće, složićete se težak i odgovoran posao. Pogotovo što često čujem od ljudi koji rade u policiji da kao i što doktori nemaju radno vreme, tako i oni rade po celi dan i noć kako bi razrešili slučajeve i dali odgovore koji nas zanimaju i zaštitili čitavu naciju.

foto: Promo

Pročitali smo na vestima da ste vakcinisani, zbog čega ste se odlučili na takav potez?

- Danas vakcine ima, a setimo se prošle godine kada ih nije bilo, te kada smo među jedinima u Evropi imali iste. Zahvaljujući našoj državi koja je u velikom naporima uspela da nabavi vakcine i zaštiti naše stanovništvo, odmah u februaru prošle godine primio sam vakcinu. Pre tri meseca primio sam i treću dozu Sinofarmove vakcine. To mi omogućava mnogo toga, da radim, putujem, pevam pred brojnom publikom, moram biti odgovoran kako prema sebi, tako i prema njima. Pevali ste po mnogim svetskim prestonicama, a odabrali ste da dočekate Novu 2022. godinu u najelitnijem hotelu Hajat u Beogradu?

- Od Australije do Amerike, širom sveta dočekivao sam sa svojom publikom Novu godinu sa svojom publikom na obostrano zadovoljstvo. Ovaj put to je bio moj Beograd, posle dugo godina. Bilo je fenomenalno kao što sam i očekivao, a kako su mi rekli organizatori, mogao sam tri dvorane da napunim. Bilo je krcato što me posebno obradovalo. Mnogo volim Beograd, ponosan sam kada čujem sve više pozitivne kritike i da je to svetska metropola gde god da se zateknem u inostranstvu. Projekat Beograd na vodi, metro koji kreće da se gradi,infrastruktura i putevi kao i mnoge druge stvari za koje se nasa drzava vredno bori, čini nas grad i nasu zemlju jednim od najlepših na svetu. Ako posmatramo realno, stranci će dolaziti u Beograd i ostavljati svoj novac za kupovinu stanova, a to će doneti određeni prihod našoj ekonomiji. Setimo se da su na tom mestu bile straćare, a sada je najmodernije i najsavremenije naselje. Volite da odete na Zlatibor i Taru, šta je razlog da se odlučujete na ove planine?

- Volim kad god imam priliku i vremena da odmorim, posetim ove dve prelepe planine. Imam u tom kraju mnogo prijatelja, a sada se lakše stiže auto putevima koji su konačno izgrađeni i kroz našu zemlju, uskoro dolazi auto-put do Požege a kad je dobar put sve je lakše, posebno nama koji mnogo putujemo autom. Gotovo na sve svoje nastupe idem sa bendom kombijem ili autom. Na Tari zajedno sa svojim menadžerom Markom Maksimovićem i prijateljima, radim na projektu jednog lepog i modernog kompleksa “Panorama” koji bi uskoro počeo da se gradi.

