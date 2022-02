MOJE PARE SU MOJE, A NJEGOVE SU NAŠE! Zvezda Granda ima posebne dogovore sa verenikom, šokirala izjavom za telefon i poruke!

Bivša pobednica “Zvezda Granda” Teodora Toković svedok je da život piše romane.

Nakon takmičenja razvela se od dugogodišnjeg partnera, a već sada uživa u ljubavi sa novopečenim verenikom te nije ni čudno što mnoge zanima kada će odlučiti da ponovo stane na ludi kamen.

- Nećemo, nećemo svadbu još, mada živimo zajedno, to je nevenčana zajednica, ja sam se takoreći opet udala. Mislim da je zbog cele ove situacije sa pandemijom rano da pravimo takvu vrstu veselja. Ne mogu još uvek svi da se skupe, a ja bih volela da to bude jedno veliko slavlje sa mnogo zvanica - priznala je pevačica.

Iza Teodore je izuzetno turbulentan period kada je reč o ljubavi, te priznaje da je sadašnji partner čini srećnom i raspoloženom, što joj je najbitnije od svega.

- On je pristrasan, njemu je sve top i jako me podržava u ovom poslu, apsolutno mogu da budem svoja i opuštena, ali ipak pitam ljude koji su rigorozniji, on je suviše pristrasan kada sam ja u pitanju. On je bio jedan u nizu čija sam ja bila tiha patnja. Recimo, kada se vratim sa svirke ispričam mu ko mi je prišao, ali nas dvoje imamo jedan dogovor, moje pare su moje pare, dok su njegove-naše. I ja njegov telefon mogu da gledam, on moj ne može. Sve sam diplomatski regulisala - rekla je Teodora.

