ZVEZDA GRANDA OPTUŽILA BIVŠEG MUŽA ZA NASILJE: A sad se oglasio i on i otkrio pravu ISTINU o njihovom braku! ŠOK ISPOVEST

Pobednica Zvezda Granda Teodora Toković optužila je svog bivšeg supruga da ju je tokom braka tukao, a on se sad oglasio za Kurir, tvrdeći da tokom 11 godina njihovog nije digao ruku na nju.

"Želim da demantujem optužbe bivše supruge Teodore Toković. Bili smo u braku 11 godina, nisam nasilnik i nikada ne bih udario žensko, imam ćerku za koju sam veoma vezan. Ne znam na koji način osoba građe kao ja može da udari žensko, a da je ne povredi ili ne daj Bože ono najgore. A što se tice psihičke torture, trpeo sam je ja. Trpeo sam to što je veoma često dizala ruku na našu ćerku, što imam dokumentovano na snimku. To mi je veoma smetalo, to je jedan od razloga zašto sam prestao da je volim. Ne želim da je blatim, ona je dobra osoba i majka mog deteta, znam da je izbacila novu pesmu i ona kaže da su novinari zbog toga malo naduvali priču", rekao je između ostaloga bivši Teodorin muž, dodajući da mu je žao zena koje trpe nasilje, kao i dece koja trpe od strane majki i očeva.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs

Bonus video:

00:09 S*KSI TETOVAŽA, GOLE BUTINE I BUJNI DEKOLTE: Teodora se uvukla u MINI haljinu i puca od VRELINE! Opet igra na kartu provokacije