ISPLIVALA JEDINA SAČUVANA FOTKA SA VENČANJA VESNE I KEMIŠA: Zmijanac u venčanici, jedva ćete ih prepoznati! (FOTO)

Svadba Vesne Zmijanac i Miroljuba Aranđelovića Kemiša bila je u to vreme događaj godine. Popularna pevačica i harmonikaš u to vreme bili su u jeku popularnosti, pa se o njihovom venčanju danima pričalo.

Iako su u braku bili samo tri godine, Vesna je neretko govorila da joj je vreme provedeno sa njim ostalo u lepom sećanju.

Jedna jedina fotografija sačuvana je sa njihovog venčanja, a oni koji su je videli, prokomentarisali su da su oboje neprepoznatljivi. Lepi, mladi, zaljubljeni, nisu skidali osmeh sa lica, a odelo i venčanica nisu izostali.

- Za mene su to bile lepe godine. On je bio sjajan suprug, ali naš brak nije imao perspektivu. Sve što je lepo kratko traje i brzo prođe. Bio je to jedan turbulentan period u našim životima. Bili smo mladi i ostala je lepa uspomena - rekla je Vesna jednom prilikom.

