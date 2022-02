SEKS, DROGA, ALKOHOL I MALOLETNICE! Srpska estrada u raljama poroka, a ovaj se pevač JEDNOG nikad neće bataliti

Poznato je da domaće estradne ličnosti imaju mnoštvo poroka, ali većina njih to vešto krije. Međutim neki su otvoreno progovorili koje su otvoreno progovorili o svojim porocima.

Nataša Bekvalac nikada nije krila da je vodila dugu i tešku borbu pokušavajući da ostavi cigarete. Prvobitno se uzdala u snagu volje, ali pošto joj nije uspelo, podvrgavala se različitim tretmanima. Da li je efekat učinkovit, ostaje da vidimo, pošto se lepa Nata uvek vraćala duvanskom dimu.

foto: Zorana Jevtić

Anu Nikolić su pre trudnoće paparaci mnogo puta uhvatili sa čašom u ruci, zbog čega je javnost često osuđuje. Pevačica je čak i prestala da krije kako ume da popije po koju čašicu, a kako je sama istakla, ubuduće će to raditi u inat dušmanima.

- Pijem retko, ali pijem. Naravno da popijem koju čašicu više, pa neću valjda da pijem vodu? Leti volim da se rashladim šampanjacem, a zimi pijem crno vino - izjavila je Nikolićeva jednom prilikom.

foto: Kurir

Folkeru Aci Lukasu kocka je bila velika opsesija i strast. Pre nekoliko godina, zbog ovog poroka pevač je upao u dugovanja i finansijske poteškoće.

- Došao sam u situaciju da se vadim, da sam ušao u finansijsku krizu zbog kocke... Ja sam kockao koliko sam imao... U jednom trenutku sam presto da kockam... Kocka je mnogima uništila život... Imam sreću što imam dobar posao, stalno sam zarađivao, pa nisam osećao da sam prokockao - istakao je Lukas jednom prilikom u popularnoj televizijskoj emisiji.

foto: Nemanja Nikolić

Pevač i rijaliti zvezda Era Ojdanić vrlo često popunjava novinske naslove svojim akcijama usmerenim ka lepšem polu. Eri su se pripisivale brojne afere, a na Jutjubu se mogu pogledati brojni snimci Ojdanićevih ljubavničkih pokušaja. U više navrata je izjavljivao da su žene njegova droga, a kada su ga optuživali za veze sa maloletnicama, branio se sledećim rečima. - Iako mu je 67 godina, Milić Vukašinović ne prekida da ističe koliki je zavisnik od seksa. On redovno na društvenoj mreži Tviter izbacuje objave čija tematika je uglavnom seksualne prirode.

foto: Damir Dervišagić

Darko Lazić je takođe pričao o svojim porocima.

- Imam dva poroka - motore i piće. Ne mogu da lažem ljude i da kažem da neću više da pijem. Naravno da ću da pijem. Rodiće mi se još neko dete a ja ne mogu da pijem. Nikad nisam bio zavisnik od narkotika. Osećam se bolje nego ikad otkako to ne uzimam. Je l’ trebalo da kažem da nisam to radio? Ne! Jesam. Sam sam jeo go*na i sam sam kriv. Nikad nisam rekao da je to dobro i ja to ne preporučujem drugima.

foto: Printscreen/Amidži šou

Dara Bubamara, koja inače ne pije i ne puši, jednom prilikom je otkrila da je zavisna od tableta.

"Ja sam toliko luda prirodno da ne treba ništa ni da me spušta, ni da me diže. Moj jedini porok, ako bih mogla da kažem, jeste tableta za spavanje, zato što sam non stop pod adrenalinom i ne spavam", priznala je pevačica.

foto: Printscreen/Instagram

