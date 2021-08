DVE NEDELJE NATA NIJE ZAPALILA! Bekvalčeva ostavila CIGARETE, a izgleda da će i muškarce, hit objava! (FOTO)

Pevačica Nataša Bekvalac čvrsto je rešila da ostaci cigarete, a na Instagramu je priznala da joj to i te kako teško pada.

Nataša se pre nekoliko dana požila svojim pratiocima da joj ostavlajnje nikotina pravi probleme da je počela nenormalno mnogo da jede i sve je nervira i da jede.

foto: ATA Images

Ipak, i pored svih muka sa kojima se suočava trenutno, Natašu humor ne napušta, pa se tako danas našalila na svoj račun.

Naime, ona je na Instagramu podelila status na kojem piše sledeće:

"Lakše ostavila muža nego cigare".

"Istina", prokomentarisala je Nataša, a u jednom od prethodnih storija napisala je da mrzi muškarce.

foto: Printscreen/Instagram/bekvalceva

"Još malo pa će biti dve nedelje kako sam zauvek ostavila nikotin. Svaki dan mi je malo lakše od prethodnog, ali mi je i dalje jako teško. Morate naći jak motiv, nešto što može da stane na crtu ovom poroku koji će vas prvo zavesti a onda lagano ubijati. Još sam jako nervozna, razdražljiva, tankih živaca, doslovno me sve iritira i izvodi iz takta. Eto, pišem vam ovo jer ste me pitali... Budite mi dobro i zdravo. Bože, samo da ne poludim, eto samo to želim", napisala je ona nedavno na storiju.

Kurir.rs/I.B.