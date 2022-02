UZBUĐENJE SE PRETVORILO U TUGU, ZVANICE JEDVA NAPUNILE POLA RESTORANA! Rijaliti učesnik javno isprozivao Hanu i Graša!

Pevač Petar Grašo (45) i ćerka Tončija Huljića, Hana Huljić (31) sa kojom muzičar čeka dete, izgovorili su sudbonosno "da" u crkvi Svetog Dominika u Splitu.

Neven Ciganović, bivši rijaliti učesnik i influenser, komentarisao je modne izbore novopečenih mladenaca i nije ih štedio.

U svojoj objavi na Fejsbuku napisao je sve što misli o venčanju Hane i Petra.

- Nisam mislio uopšte da se oglašavam povodom Grašine i Hanine svadbe, jer sam i previše bio 'uzbuđen' oko sinoćnje Dore. Na kraju se to uzbuđenje na moju žalost pretvorilo u tugu, u a tužnija od same Dore sinoć je jedina bila Danijela Martinović. Ta gorčina koju mi je ostavila ta kišna Subotnja noć me podstakla da bacim oko na fotke venčanja koje uprks tome da smo tek u Februaru svi mediji uporno zovu 'venčanjem godine'.

Iako sam ja pod 'venčanjem godine' uvek zamišljao neku svadbu na kojoj bi se okupile poznate javne ličnosti ne samo iz naše zemlje već i celog regiona, a ne tek grupica zvanica koja jedva da je napunila pola restorana.

Sad treba da napišem i par reči o mladencima, a da pritom pokušam izbeći ječmenac ili ti ga čmičak kako ga kod nas na jugu zovu. Mladina venčanica je sama po sebi bila lepa, shvatio sam da se radi o nekom vintage điru 40-ih, s primesama 60-ih koje pak furaju na 80-te (malo u stilu Eden & Cruza iz Santa Barbare). Meni lično se nije svidio materijal koji me je više podsećao na firange odnosno zavese nego li na skupu čipku, a i duge satenske rukavice su mi bile potpuno suvišne.

Mlada mi je u toj venčanici izgledala poprilično infantilno (kao da se stalno potencira ta njihova razlika u godinama) iako se radi već o zreloj ženi koja je zašla u 30. Podsetila me na one starinske viktorijanske porculanske lutke koje su tako uvek upakovane u neku slatku haljinicu sa volanima, a uvojci kose bi im bili besprekorno zaglađeni u savršene uvojke. U svakom slučaju šaljem iskrene čestitke mladencima - napisao je za kraj.

