SINOVI SLUŠAJU VIŠE OCA NEGO MENE, VREME JE ZA TREĆE DETE! Seka Aleksić progovorila o bračnim krizama!

Seka Aleksić prokomentarisala je činjenicu da se mnogo parova sa javne scene u poslednje vreme razvelo, te navela da smatra da je i pandemija u velikoj meri uticala na međuljudske odnose.

- Njima je verovatno samo falio okidač - rekla je pevačica, koja je zatim upitana da li je ona nekad imala krizu u braku sa suprugom Veljkom Piljikićem.

- Ne, ja ne znam šta je bračna kriza. Za brak je potrebno dvoje, mora mnogo da se razgovara - rekla nam je Seka.

Njen mlađi sin Jovan nedavno je napunio dve godine, dok stariji Jakov ove godine puni šest.

- Vreme je za treće dete, sad mogu da se pripremam za to, dečaci su porasli. Ali ne sluša me nijedan. Tvrdoglavi su na mene, tatu više slušaju. Dugo sam čekala prvo dete i od te silne ljubavi zaboravim da budem stroga, ne umem ja to - iskrena je pevačica.

