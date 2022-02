GDE JOJ JE BOLJE? Marija Šerifović priznala gde bi pre živela U SRBIJI ILI AMERICI, pa otkrila u kakvoj je vezi sa Džejlom Ramović

Marija Šerifović je sa velikom radošću posle dve godine najavila čak dva koncerta, pa se dotakla predstojećih nastupa, ali i drugih aktuelnosti u njenom poslovnom i privatnom životu.

- Red je bio da se malo družimo. Publika mi je nedostajala poprilično, nervozna sam i jedva čekam. Samo da se svi lepo pripremimo i sve će biti okej. Za “Drugu stranu ploče” verovatno i jesam neke pesme zaboravila, neke sam pevala na francuskom, tako da će mi trebati vremena da se malo svega toga prisetim. Krećemo sa probama jako brzo, biće okej - započela je Marija, koja voli da peva narodnjake na svojim nastupima.

- Prošle godine sam otpevala jednu pesmu Šabana Šaulića, mislim da je bila „Ružo rumena“. Ne bežim od narodnjaka, oni jesu moja šoljica čaja, ne ovi moderni, nego jelte tradicionalni - rekla je pevačica.

Na Jutjubu je postala popularna prošle godine kada je izbacila prvi vlog i broji mnogo pregleda. Gledaoci su imali priliku da vide nekoliko snimaka u kojima je glavnu ulogu pored Marije igrala njena majka Verica Šerifović.

- U kuhinju me prima samo kada treba da se snima neki vlog, više me tera. Kritikuje me jer sam za razliku od nje poprilično nervozna. Ona je mirna, divna devica. Potpuno smo drugačije. Njene kritike imaju veze sa tim da sam brza za nju, sve joj to ide na živce, a ona je za mene previše staložena osoba. To je jedna paklena kombinacija - rekla je kroz smeh i dodala da li će ponovo sarađivati sa njom:

- Mislim da ne, “Ti mi uvek trebaš” je jedna prava pesma za majku i ćerku i nema potrebe da se snima nova.

Česte svađe u “Zvezdama Granda” sa ostalim članovima žirija su uvek tema, a Marija kaže da voli sve kolege.

- Ne bih volela nikoga da eleminišem jer onda ne bi imalo smisla, ne bi bilo tih konflikata, tih problema. Obožavam i Viki i Milija, a da se takmičim uzela bih sebe za mentora - bez razmišljanja je zaključila pevačica, koja ne želi da iznosi u javnost cifru honorara.

- Imam ugovor koji ističe ove godine, ali nema potrebe da govorim javno o tome - istakla je pevačica.

Marija je bila pobednik Evrovizije 2007. godine, prošle je pružala podršku grupi “Harikejn” u Holandiji, te se naše logično pitanje ticalo predstojeće Beovizije.

- Nemam favorita, nemam ni stav - rekla je Marija, koja donekle živi na relaciji Amerika - Beograd:

- Kad god imam slobodnog vremena tamo sam, zapravo je pola-pola. Teško je odabrati gde bih pre živela, ali za nešto što se zove miran život, to je definitivno Amerika. Dosta se spekulisalo o njenom odnosu sa pevačicom i bivšom učesnicom “Zvezda Granda” Džejlom Ramović, a Marija kaže da je tračevi ne dotiču.

- Super smo, čujemo se, sve je u redu. to je jedini stav svih nas. Ne interesuju nas komentari - saopštila je Marija.

Marija je prokomentarisala izjavu Đorđa Davida, koji je pre nekoliko dana rekao da pojedini autori traže novac i zabranjuju da se njihove pesme izvode u najgledanijem muzičkom takmičenju.

- Znam o čemu se radi, to jeste problem. Neki autori smatraju da to što im se pesme pevaju u takmičenju treba da budu plaćeni. Ne bih da ulazim u to, mogu samo da govorim u svoje ime, da bih uvek apelovala svojim autorima da dozvoljavaju da se pesme izvode u što većem broju i gde god, pogotovo u takmičenjima, to je moj stav - zaključila je pevačica.

