NIKAD NE BIH PEVALA CECINU: VOLIM UKUS TVOGA ĐONA! Marija Šerifović progovorila o promociji NASILJA NAD ŽENAMA u domaćoj muzici

Poslednjih dana glavna tema u medijma jeste ispitni rad studentkinje FDU „Nasilje nad ženama u domaćim pesmama“, koji se širi na društvenim mrežama uz brojne komentare u kojima se osuđuje „lakoća se kojom se takvi stihovi masovno pevuše“ i tretman žena u domaćoj muzici.

„Kao dete kazni me, kao ženu spasi me“, „robinja sam tvoja, ubij me“, „pred vratima spavala kao pas“, „ja bih opet bila tepih po kome ti gaziš“, „volim ukus tvoga đona“, „udari me jako da me zaboli“, „za moje dobro gazi me“, „izbaci me kao da sam đubre…“, „možeš da me siluješ, možeš da me ubiješ, svejedno je“, ili „ja joj zviznem nogom par šamara, i onda ona prestane da smara“, „od batina sam te odro“, „strašno sam patio, sve dok sam tebe mlatio“, „da si više mrtva, više bi se slagali“… neki su od stihova iz odabranih pesama izvođača i autora u video radu, među kojima su i Ana Bekuta, Svetlana Ražnatović, Zana, Aca Lukasa, Zdravko Čolić, Riblja čorba, Sunshine, Bad copy…

Marija je iznela svoj sud na ovu temu, ali se i osvrnula na pesmu svoje koleginice Cece Ražnatović koja poziva na nasilje.

- Ja mogu da govorim u svoje ime, ali nisam sigurna da bih ja sada pevala "Volim ukus tvoga đona", nije mi to baš neki ultimativni fetiš (smeh), ali sam sigurna da može da se tumači na razne načine. Kada uzmemo da čitamo tekstove, slažem se da to može da bude diskutabilno, ali sam sigurna da žene koje pevaju takvu muziku ne zastupaju te stavove, već se vode kao slobodom umetnosti. Mada ipak mislim da je to najbolje pitanje za osobe koje interpretiraju takve tekstove- ističe pevačica.

Pevačica se osvrnula na sukob sa Aleksandrom Milićem Milijem koji ju je javno optužio da favorizuje kandidate i apeluje na svoje pratioce da glasaju za njih.

- Ja favorizujem svoje kandidate tokom čitave sezone. Moje je apsolutno da na svojoj društvenoj mreži objavim broj kandidata za koji će moja publika koja mene voli da pošalje svoj glas. Ako ćemo potpuno iskreno da govorimo jedina osoba koja je favorizovala svoje kandidate jeste upravo Mili. Ako se prisetimo on je jedini koji je izašao na scenu i svirao sa svojim kandidatom, ja nisam, a bilo je još drugh sa kojima je isto radio - završava pevačica pevačica za Informer.

