KIJA KOCKAR ŽESTOKO ISPROZIVALA DRAŠKA STANIVUKOVIĆA Spomenula i Lunu Đogani, ALI U LEPOM KONTEKSTU: Više nema zle krvi između nas

Kija Kockar poznata je kao neko ko nema dlake na jeziku. O nekim aktuelnostima u vezi sa njnim životom je govorila za televiziju Kurir.

- Izdajem album, a kad tačno to još ne znam. Jako mi je žao što sam uhvatila perid kada su najveći gripovi - rekla je Kija Kockar.

foto: Kurir televizija

Svi su se iznenadili kada je pozbačla lunatore da na pesmi za Evroviziju pozvala lunatore (tako sebe zovu fanovi Lune Đogani) da glasaju za pesmu Evrovizije.

- Ja sam rekla da je ovo neutralno i da je to iza nas. Kolega vaš novinar koji je postavio to pitanje još uvek živi u tom nekom vremenu, neka ga obaveste da je 2022. godina i da su to totalne gluposti. Nisam srela Lunu posle, nema zle krvi sa moje strane, a sigurna sam i da je nema ni sa Lunine - kaže Kija Kockar.

foto: Kurir televizija

- Nemam nikoga. Ima ljudi koji mi šalju mejlove sa CV-jem - rekla je ona.

Na pitanje novinara da li je neko želi samo zbog njene popularnoszi Kija je rekla:

- Nije to pitanje samo emotivne popularnosti, koje ljudi iskorišćavaju. Primer je Draško Stanivuković, ljudi koji žele da budu u mom prisustvu da bi dobili koji naslov od vas medija - kroz gorki osmeh je izgovorila Kija.

1 / 5 Foto: Kurir televizija

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:27 Kija odgovorila na pitanje o Luni Đogani