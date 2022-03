STUDENTSKI STAN SAM ČISTIO OD ZLIH SILA: Srpski Jutjuber iznajmio stan u centru Beograda, a evo zašto stvari ne drži u ORMARU

Mladi jutjuber Andrija Jović, poznatiji kao Andrija Jo, koji iznajmljuje stana u centru Beograda. Kako kaže, stan je sladak i baš za studenta koji povremeno dolazi za Beograd kada ispitni rok pokuca na vrata, ali i kada se zadese poslovne obaveze.

Andrija se skoro preselio u ovaj stan koji je manji kvadraturom od prethodnog, jer želi u skorijoj budućnosti da kupi sopstveni stan pa se odlučio na štednju novca. Naglašava da stan mora da ima parking, bude na visini i da ima lep pogled kako bi privukao jutjubera jer u suprotnom ga "hvata panika".

Andrija ne krije da nije od onih savremenih momaka koji su vešti u kuhinji već je zaobilazi i ne zalazi tamo. Kako kaže, naručuje hranu kada je u Beogradu, a najlepše mu je kada se vrati u Leskovac gde ga sačekaju mamini domaći specijaliteti.

- Kada sam gledao stan meni je kuhinja totalno bila nebitna, jer u životu ništa normalno nisam spremio. Postoji anegdota sa zagorelom picom. Jednom kada sam želeo da podgrejem picu ja sam legao da spavam i ona je izgorela. Testo je bilo skroz crno, zadimilo se. Dim me je zapravo i probudio - kaže Andrija za “Super TV” i ističe da jedino voli da pravi šejkove kada ide u tereranu.

Otkrio nam je i šta mu je to drug preporučio kako bi očistio stan od "zlih sila”.

- To su mirišljavi štapići, zapalio sam ih ukupno dva puta u životu i zato sad verovatno ovde imamo “zle sile”- kroz smeh zaključuje jutjuber.

Samo mali deo nagrada je u Andrijinom stanu u Beogradu jer je većina smeštena u Leskovcu, gde provodi većinu vremena.

- Tu je nagrada od prošle godine, proglašen sam za tik-tokera godine. S druge strane, tu su i slike koje sam naručio a urađene su kao opis mojih pesama. Najponosniji sam na pesmu “Oči meduze” jer je bila specijalna pesma, radili su je Šveđani i odlična produkcija, ali i jer sam se predstavljao na prošlogodišnjoj Beoviziji tom pesmom - kaže Jović i dodaje da obožava slobodno vreme da provodi sa prijateljima takođe jutjuberima.

- Definitivno više volim okupljanja kod kuće. Stalno idemo jedni kod drugih, svi živimo nedaleko jedni od drugih - govori Andrija.

Neku odeću drži van ormana, a Andrija Jo je objasnio o čemu se radi.

-Te jakne ne mogu da stanu u orman, zato što imam milijardu jakni tako da tu "sede". Društvo me često zadirkuje da imam previše stvari, ali da kad sklopim jednu kombinaciju ja je onda svake nedelje iznova nosim.

Naglašava da ne voli kućne poslove, pogotovo da pegla stvari, pa je tu spremačica koje pripomogne. Ovo je stvarno mali stan, neko će reći "jao ovaj ne može da očisti mali stan”, mogu ali neke stvari su mi jezive pa je tu žena koja mi pomaže - zaključuje Jo.

FANOVI MI ZVONE NA VRATA, PA SE KRIJEM IZA ZAVESA

Posebnu pažnju su privukle zavese koje su stavljene kako kamere ne bi otkrile gde tačno živi poznati jutjuber jer je doživeo nekoliko neprijatnih situacija upravo od ljudi koji ga prate i podržavaju.

- Bolje da se ne zna, u prošlom stanu mi je bio haos. Zvonili su mi ljudi na interfon. Nervira me više kada to rade u Leskovcu, ljudi ulaze u dvorište bez obzira. Nervira me jer uznemiravaju moju porodicu, ali i komšije.