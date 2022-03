ESMA REDŽEPOVA IMALA JE 47 SINOVA I SAMO JEDNU ĆERKU: Evo čime se bavi jedina naslednica pokojne pevačice i kako IZGLEDA! (FOTO)

Pevačica Esma Redžepova, čija smrt je pre 6 godina potresla domaću javnost, bila je poznata po humanitarnom radu i velikoj ljubavi koju je nesebično pružala svojim naslednicima.

Naime, Esma je imala čak 47 usvojenih sinova i jednu ćerku. Esma je Eleonoru Mustafovsku usvojila pet godina pred smrt. Pokojna pevačica je bila oduševljena Eleonorom i za nju je imala samo reči hvale.

"Slažemo se odlično, baš kao majka i kći. Shvatila sam da je u kasnijim godinama bolje imati uz sebe žensko dete nego muško i nisam se prevarila. Eleonora je studirala na Univerzitetu u Skoplju. Sledeće godine diplomiraće solo pevanje, a već tri godine članica je benda koji me prati", govororila je ona.

Eleonora po završetku školovanja počela da gradi muzičku karijeru i publici se pre nekoliko godina predstavila pod umetničkim imenom "Malisha".

Mlada pevačica nije krila da joj je smrt majke veoma teško pala:

"Njen odlazak me je rastužio do bola, trebalo mi je dosta vremena da počnem da živim normalno i nastavim dalje. I dalje verujem da me čuva sa neba i da se raduje što sam nastavila njenim stopama", rekla je ona svojevremeno.

