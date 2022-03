ŽENE OSUDILE ZDRAVKA ČOLIĆA NA MREŽAMA: Zašto je SNIMIO OVU PESMU, pljušte ŠOK KOMENTARI I ANALIZE! Ovo nije doživeo u KARIJERI

Žene na društvenim mrežama osudile su pevača Zdravka Čolića jer je snimio numeru "Ti nikad nećeš biti kao moja mati".

One su se na Tviteru zapitale zbog čega je pevač, koji uglavnom u svojim pesmama obožava pripadnice lepše pola, otpeva ove reči:

- Nikad mi neće biti jasno što je Čoli trebala pjesma "Ti nikad nećeš biti kao moja mati" - napisala je jedna korisnica Tvitera i pokernula raspravu.

Javio se čak i jedan muškarac koji je napisao:

- Od one čuvene "Sve su one k*rve, osim moje majke", napravili poeziju. Otprilike to je analiza pesme a proizvod je upakovan za balkansko tržište koje obiluje maminim sinovima kojima su žene slomila srca i koji će u kafani uz ovo da lome flaše o svoje čelo. Prosto, pesma je krš.

Dok je drugio dao svoju ocenu zbog čega je Čolić snimio ovu numer:

- Čolićeva najznačajnija grupa obožavalaca su žene srednjih i starijih godina. Za svaku majku koja ima sina, ova pesma osnažuje emociju superiornosti i značaja njihove žrtve u poređenju sa mlađim generacijama.

Na Tviteru je aktuelna i analiza ove pesme.

Analiza pesme Kao moja mati: -Ti nikad nećeš biti kao moja mati Što je bila, ocu mom Kraljica, sluškinja, sve Al’ nikada po svom 1) pesma je posvećana ženama iz nekog drugog vremena, pre svega našim majkama i bakama. 2) ona je u isto vreme posvećena i tim prohujalim vremenima. — Tamarine beleške (@tamarinebeleske) October 26, 2021

